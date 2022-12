Plinio Olano y Ciro Rodríguez niegan haber recibido sobornos de Odebrecht

El exsenador y actual director ejecutivo de la Federación Colombiana de Departamentos, Plinio Edilberto Olano, habló en Mañanas BLU sobre su supuesta participación en la cadena de sobornos de la multinacional Odebrecht, que este martes reveló la Fiscalía General de la Nación.



“Respaldo totalmente la investigación de la Fiscalía y estoy dispuesto a colaborar con lo que se pueda para aclarar los temas de nuestras conductas”, señaló.



Asimismo, expresó que tiene su conciencia tranquila y que jamás, durante los 16 años que estuvo en el Congreso, intervino ni a favor de Odebrecht ni de ninguna empresa de construcción.



Explicó que nunca recibió sobornos por parte de la multinacional brasileña y que no conoció a Otto Bula en el Congreso de la República.



“Tengo la certeza y la tranquilidad para decir que jamás recibí ninguna dádiva, apoyo, ni dinero de Odebrecht porque no gestioné nada a favor de ellos”, puntualizó.



De otro lado, el representante a la Cámara Ciro Rodríguez también negó haber recibido algún tipo de soborno por parte de Odebrecht.



“Mis actuaciones como representante de Norte de Santander han sido transparentes, no he recibido nada por parte de nadie”, señaló.



“Estoy presto a responder ante la Corte Suprema de Justicia porque reitero mi voluntad absoluta para colaborar y esclarecer mi caso”, añadió.



Aseguró, además, que sí tuvo la oportunidad de reunirse con algunos funcionarios de Odebrecht, pero que en ningún momento recibió dineros.



“Nunca hablé con ellos sobre la gestión de la vía Ruta del Sol II, mi gestión siempre la hice ante instituciones públicas para lograr sacar adelante la vía Ocaña-Gamarra”, precisó el congresista.



Finalmente, Rodríguez aseguró sentirse “sorprendido” por “todas las investigaciones que están manifestando desde la Fiscalía General de la Nación”.



Publicidad





Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.