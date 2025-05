Polémica respuesta de Benedetti sobre si Gobierno usaría consulta para adelantar elecciones

El ministro del Interior, Armando Benedetti, estuvo hoy en Montería, en la Liga de Gobernantes del Caribe. Desde allí, el funcionario del Gobierno Petro se refirió al hundimiento de la consulta popular, anunció una denuncia penal por fraude procesal contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y se refirió a las críticas que había recibido la iniciativa antes de hundirse.

“Hay gente que dice: ‘No, es que querían adelantar la campaña presidencial’. ¿Y qué importa si querían adelantar unas campañas, así sean legislativas? ¿Acaso no estamos haciendo política? ¿O todos los que estamos aquí no somos políticos? ¿O a todos los que estamos aquí no nos gusta la calle para ir a adentrarnos en la gente y buscar votos? ¿Cuál era el problema de que eso sucediera con base en las ideas? ¿Qué mejor que hacerlo por los derechos de los trabajadores?”, dijo el ministro.

Armando Benedetti Foto: Presidencia - Joel González

La consulta popular del Gobierno Petro se hundió y ahora el país está a la espera de la respuesta del Gobierno. El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la organización de asambleas municipales que voten un “paro nacional”. Esto ocurriría el fin de semana y el lunes el mandatario se dirigirá al país desde Barranquilla, donde anunciará su decisión.

A través de su cuenta de X, el presidente escribió: “Se convocan en las plazas municipales este sábado y domingo. Allí se vota el paro nacional. El paro nacional debe ser un ejemplo de no violencia activa. No debe golpear clases medias ni pobres, ni a la fuerza pública. El resultado de la votación del paro debe ser remitido a las centrales obreras”.