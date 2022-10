¿Por qué se ‘quemaron’ algunos pesos pesados camino al Congreso?

Sofia Gaviria, una de las grandes perdedoras de la jornada electoral que vivió el país este domingo, señaló en Mañanas BLU que “se quemó” porque la “mermelada” corrió y porque las víctimas están en una situación de frustración muy grande y muy vulnerables a una conducta de ser compradas.



“En el 2014 saqué más de 41.000 votos y ahora voy 15.000. Decidí hacer una política diferente. Honestamente pienso que el que está en esto para servir y no tiene eco se dedica a vivir y es lo que voy a hacer, pensar en mi familia y acabar de la mejor manera”, señaló.



Dijo, además, que su proyecto de vida no es la política, sino servir, por lo que no considera una derrota suya, sino “una derrota de Colombia”.



Por su parte, José Obdulio Gaviria, otro de los perdedores de las elecciones, y quien alcanzó poco más de 25.000 votos, aseguró que está desprendido completamente del tema y que entendió sin mayores contratiempos que no estará en el próximo Congreso.



Puso como mayor explicación a su derrota a la falta de una campaña individual.



“No hice una campaña individualista o personalista. La campaña mía es hablar en los medios de comunicación, escribir y manifestar lo que siento. El sistema actual de conformación del Congreso es absolutamente aberrante; nos estamos quedando sin Parlamento”, precisó.



Gaviria manifestó que la unidad en los partidos es muy fuerte y en una lista abierta el sistema que prevalece es la dispersión y el individualismo.



“Disminuyó la fuerza partidaria y primó la fuerza individualista”, aseguró el hoy congresista, quien puso como ejemplo al Partido Liberal.



Aseguró que confía en que el Centro Democrático tenga presidente y manifestó que está muy vinculado a la campaña de Duque.

Asimismo, ‘Don Popo’ Ayara, reconocido hiphopper y quien sorprendió al registrarse como candidato al Senado por Cambio Radical, aseveró que se ‘quemó’ porque está haciendo un trabajo independiente desde y con personas que nunca habían hecho política, buscando un cambio sustancial en la calidad de vida de los colombianos.

Publicidad

Le puede interesar: ​ Duque y Petro ganaron consultas y son candidatos presidenciales

“Tomamos el riesgo más que para figurar políticamente o hacer hoja de vida, para hacer un proceso pedagógico desde el perdón y la eliminación de los prejuicios”, dijo.



“Hicimos una campaña basada en el arte y buscando la igualdad”, aseveró.



Escuche las entrevistas completas aquí: