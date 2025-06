No activar

Presidente del Congreso no asistirá a reunión con Petro: “mientras no escuchemos señales concretas” Tras salir de la Fundación Santa Fe, en Bogotá, donde se encuentra el precandidato Miguel Uribe, Efraín Cepeda, confirmó que no asistirá a la reunión convocada por el presidente Gustavo Petro.