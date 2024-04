¿Qué cambios tendrán cotizantes con proyecto de reforma pensional que cursa en la Cámara?

La tan debatida reforma pensional ha dado un paso más hacia su concreción al ser aprobada en segundo debate. Sin embargo, el tiempo apremia, ya que antes del 20 de junio debe pasar por la Comisión Séptima y la plenaria de la Cámara para su ratificación final.

Kevin Hartmann, reconocido abogado experto en pensiones y ex asesor de la reforma pensional hasta mayo de 2023, compartió sus reflexiones sobre este trámite en una entrevista en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga y mencionó los cambios sustanciales para los cotizantes actuales.

Hay una reforma estructural al sistema de seguridad social en pensiones y se transforma en un esquema integrado para la protección a la vejez, en donde se transita de un sistema cuya protección está basada exclusivamente en las contribuciones pensionales a un sistema en donde se coordinan varios mecanismos de protección a la vejez. Dijo.

Y agregó, “Dependiendo del perfil que tengan en su momento y su situación a la edad de retiro, puedan tener de cierta manera alguna ayuda o de alguna manera alguna protección ".

La iniciativa, según Hartmann, representa un cambio significativo en el sistema pensional, transitando de un modelo centrado exclusivamente en las contribuciones pensionales hacia uno donde se coordinan varios organismos de protección a la vejez. Esta transformación busca una mayor inclusión y cobertura para los ciudadanos en su etapa de jubilación.

La aprobación en segundo debate marca un hito importante en el proceso legislativo de la reforma pensional, pero aún quedan etapas cruciales por delante. La Comisión Séptima y la plenaria de la Cámara deberán revisar y debatir detenidamente el contenido de la propuesta antes de su eventual ratificación.

Más voces

Por su parte, Norma Hurtado, senadora del partido de la U, se refirió habló de cómo convencieron a esta bancada para que apoyara esta reforma del Gobierno nacional y no la de la congresista, iniciativa que fue planteada de manera alternativa.

"Son dinámicas propias de la vida parlamentaria, desconozco la forma como hayan convencido a mis compañeros. Sé que ellos también revisaron, estudiaron, miraron cifras y finalmente decidieron apoyar la ponencia del Gobierno, pero pues yo decidí dar la pelea. Tenía puntos de honor que considere que había que defender, como el tema del umbral, el tema del Banco de la República", advirtió.

La reforma pensional ha sido objeto de intensos debates y negociaciones en el Congreso, y su aprobación en segundo debate refleja el avance hacia una solución que aborde los desafíos y necesidades del sistema pensional en Colombia. Hurtado vaticinó, lo que según ella, pasará con este proyecto.

"Tenemos un informe por parte del Ministerio de Hacienda que no me canso de leer, que no me canso de demostrar que es el concepto del impacto fiscal. Cuando revisas ese concepto de impacto fiscal y empiezas a analizar las cifras de los escenarios que ellos escriben con reforma y sin reforma, empiezas a ver que el balance de cada segmento de cada pilar da negativo”, indicó.

El tiempo es ahora un factor determinante, y se espera que los legisladores actúen con celeridad y responsabilidad para garantizar que la reforma pensional sea analizada y aprobada dentro del plazo establecido.

