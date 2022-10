¿Qué es ser un mamerto? María Fernanda Cabal responde

María Fernanda Cabal, senadora de la República por el partido Centro Democrático, pasó por los micrófonos de Mesa BLU para repasar su vida, hablar de su ideología política y definir qué es un mamerto, palabra que usa frecuentemente en sus rencillas con opositores.

Al hablar de su infancia y de su paso por el colegio Liceo Benalcázar, Cabal explicó que tuvo roces porque “no soportaba la injusticia ni la soporto, ni conmigo ni con nadie. Conmigo hasta la soporto porque tengo cómo defenderme y esa ha sido una injusticia en mi vida, no resisto la injusticia con la persona frágil. No lo soporto”.

Años después, llegó a estudiar a la Universidad de Los Andes “con una ilusión, jurando que era una maravilla, y me pegué una aterrizada. Va uno a ver y los profesores tampoco eran una maravilla, nada que uno dijera impresionante”.

Respecto a cómo se califica políticamente, la senadora dice que el rotulo de derecha e izquierda le parece “muy pobre” dado que, en su caso, al decir que es de derecha siente predisposición a que la señalen de “extrema” y le mencionen el fascismo, que dice ella “es un error de doctrina porque fascismo es socialismo, y empiezan todos los prejuicios de la derecha”.

En cambio, confesó que es “más liberal que muchos liberales” y que en su juventud fue galanista. “Lo conocí a los 16 años porque mi papá era liberal y mi mamá conservadora. Mi papá era galanista furibundo, qué hombre tan bello. Él tenía mucha fuerza, él impregnaba el ambiente”.

Sobre sus disputas en redes sociales y otros escenarios, en casos por los que ciertos sectores la señalan de intolerante, la congresista dijo que es “absolutamente tolerante”, pero lo que no tolera es la estupidez.

“Díganme cosas coherentes, pero la brutalidad no me la soporto. Uno debe propiciar debates con mucha gente que piensa distinto, pero no con gente que tenga cemento en el cerebro, como los comunistas”, agregó.

Cabal también se refirió a un término que utiliza con frecuencia: mamerto. Una palabra que, según señala, distingue a “todos aquellos que dicen ser de izquierda, que hablan de la justicia social, de la igualdad, de los ‘súper derechos’, yo digo que son los deseos convertidos en derechos que es cuando desfiguran lo que es en realidad un Estado de Derecho y pasan por encima de los derechos de los demás”.

En ese sentido, explica que los mamertos son quienes “cuando uno ve en la vida de cada uno, son lo más capitalista, lo más excluyente, lo más buena vida, entonces son contradictores de su propia existencia, como Hollman Morris, re mamerto porque ese se lo encuentra uno en primera clase”.