¿Qué tan bueno sería eliminar las EPS? Candidatos al Senado responden

Si se presenta una reforma para quitarle a las EPS el control de los recursos públicos de la salud para que pasen a ser administrados solo por el Estado, ¿cómo votaría?

Esta fue la pregunta que Blu Radio le hizo a un grupo de candidatos al Senado para saber cuál podría ser el futuro de las EPS en el país.

Publicidad

Miguel Gómez defendió la ley 100, cree que el país ha mejorado mucho en salud y definitivamente votaría NO.

“Creo que el Estado es un pésimo administrador de todo, en general el Estado cumple muy mal su función”, enfatizó.

Por su parte, Víctor Correa, candidato al Senado por el Polo Democrático, médico de la Universidad de Antioquia, dijo que quiere que el dinero y la salud sean manejados por el Estado.

“Por supuesto que la votaría a favor, desde que era estudiante de medicina me he opuesto a las EPS y he buscado una transformación de nuestro sistema de salud”, manifestó.

Publicidad

Antanas Mockus, cabeza de lista de la Alianza Verde, no cree tanto en la estatización de la salud.

“Votaría negativamente, pues se pueden hacer unos arreglos en torno a la prevención, pero no creo que valga la pena regresar a un modelo de sistema de salud estatalizado”, dijo Mockus.

Publicidad

Vea aquí: SuperSalud tomará decisiones sobre EPS que atienden a maestros

Finalmente, Roy Barreras recordó que también ha insistido en acabar con las EPS.

“No me acompañaron en la reforma estructural en la que propongo acabar con las EPS como existen hoy, esta intermediación lucrativa que convirtió la salud en un negocio es perversa, la salud es un derecho fundamental y eso significa que el Estado tiene que garantizar su cumplimiento2, dijo Barreras.

Publicidad