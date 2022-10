Queremos preservar los activos para pueblo de Venezuela: nuevo presidente de Monómeros

Jon Bilbao, nuevo presidente de la empresa venezolana Monómeros y cuya sede principal se encuentra en Barranquilla, dio detalles en Mañanas BLU sobre su posesión y la de otros directivos en los próximos días.



Asimismo, expresó las razones que motivaron al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a tomar el control de la compañía y entregó un parte de tranquilidad a los empleados colombianos que laboran en ella.



“Estamos preparando la logística con el embajador de Venezuela en Colombia y las autoridades colombianas para reunirnos con la junta directiva e ir a Barranquilla y tomar posesión de nuestros cargos en los próximos días”, aseguró Bilbao.



“Quiero enviarles un mensaje de tranquilidad y paz a los empleados colombianos que trabajan en Monómeros. Solo queremos que esa empresa continúe operando como debe ser y que los activos sean para el pueblo de Venezuela y no siga siendo utilizado para otros fines”, manifestó el directivo.



“No podemos seguir permitiendo que esos dineros vayan a unas cuentas que no tienen nada que ver con el negocio en sí”, aseveró.



Por otro lado, pese a que se prevé que el empleo de los trabajadores colombianos no se vea afectado, el nuevo presidente de Monómeros dijo que existen tres o cuatro cargos que serán reemplazados.



“Siempre hay puestos claves colocados y definitivamente tenemos que ver que vamos a reemplazar. Son gerentes funcionales”, informó Jon Bilbao.



Sobre la situación actual de la compañía, Bilbao aseguró que han presentado una caída importante en el área de ventas y una de sus metas es poder recuperar las relaciones.



“En los últimos años Monómeros ha bajado bastante en el área de ventas y sobre todo en las relaciones que debe tener con empresas del agro y la cría. Esas relaciones han caído mucho y tenemos que recuperarlas completamente”, puntualizó.



Finalmente, hay que recordar que esta empresa maneja el 49 % del mercado de fertilizantes en Colombia.







