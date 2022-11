Quizás Bermeo me llamó recientemente, pero no recuerdo bien: representante Cárdenas

La polémica por el retiro de la visa a Jhon Jairo Cárdenas, representante a la Cámara por el partido de la U, sigue encendida.

Según el congresista, la revocatoria del documento obedece a una “retaliación” por divulgar ante la opinión pública colombiana lo que se habló durante un desayuno con el embajador Kevin Whitaker frente a presuntas presiones para que congresistas apoyaran las objeciones del presidente Duque a la Ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP).

No obstante, aparecen nuevas dudas al conocerse que Cárdenas tenía una estrecha relación con el exfiscal de la JEP Carlos Bermeo quien fue detenido tras ser sorprendido recibiendo fajos de billetes, al parecer, por favorecer decisiones en el caso Santrich.

El congresista caucano afirmó que conoció a Bermeo cuando estaba vinculado a una iglesia cristiana hace casi 10 años.

“Él me dio un apoyo a mí y eso lo he comentado en distintos momentos porque me apoyó en la campaña”, contó Cárdenas.

“Si yo tuviera una investigación pendiente, no creo que el embajador de Estados Unidos me hubiera invitado al desayuno”, agregó.

No obstante, Cárdenas insistió al equipo de periodistas dirigido por Néstor Morales que todo se debe a una “actitud política”.

“Lo que irritó particularmente al embajador es el hecho que yo me atrevía a contar los pormenores de la reunión y pensó que se había hecho una violación de confidencialidad”, aseguró.

“No soy solamente yo al que le quitaron la visa. También a miembros de las altas cortes, lo que demuestra una clara presión política”, agregó.

Sin embargo, el congresista confirmó que Bermeo le había prestado un dinero para una campaña política pero que rompieron relaciones cuando el exfiscal quiso lanzarse a la alcaldía de Popayán.

“Él intentó aspirar a alcaldía de Popayán por la U, pero cuando yo no le di el aval se enojó conmigo”, contó.

“Recientemente no recuerdo haberme sentado con él. La última conversación formal fue hace dos o cuatro años”, agregó.

Ante esto, Cárdenas no descartó que haya recibido alguna llamada del exfiscal de la JEP.

“Quizás Bermeo me llamó recientemente, pero no recuerdo bien, todo se produjo demasiado rápido para establecer ese tipo de asociaciones”, insistió.

Escuche la entrevista completa aquí:



