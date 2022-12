¿Recusaciones contra representantes de Cámara fueron hechas por falsos denunciantes?

La recusación fue interpuesta por Yolanda Quintero Martínez, Alexander Gómez Veloza y Carlos Eduardo Castro, quienes nunca registraron la cédula y una dirección para responder la recusación por parte de la Cámara.

Los tres remitentes en sus escritos argumentan que el proyecto de ley 005 del 2017 “que pretendía cárcel para los corruptos” los favorecería y beneficiaba por las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas.

El objetivo de las denuncias era evitar que se votara el proyecto de ley anticorrupción que cursaba en la plenaria de la cámara y sólo le falseaba la conciliación.

De inmediato, el secretario de la Cámara de Representantes envió este documento a la Comisión de Ética para resolver la recusación y darle respuesta a los remitentes, pero encontraron que uno de ellos no existía ante la Registraduría y los restantes tenían más de doscientas personas con el mismo nombre como encontró el representante Cesar Lorduy de Cambio Radical.

“Lo que llama la atención son las personas que presentan las recusaciones, por lo menos en los comunicados le hacen llegar a la Cámara de Representantes no tienen cédula alguna, por lo menos no se identifican, solo lo hacen con el nombre. Una vez consultados esos nombres en la Registraduría Nacional del Estado Civil, por mi parte, encontramos que uno de los nombres no existe, otros de esos nombres corresponden a nueve personas con los mismos nombres y apellidos, y el tercero tiene 277 personas con el mismo nombre” señaló Lorduy.

La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes se demora en promedio tres días resolviendo una recusación.

