Reforma a la salud: se rompió el quorum para debatir el proyecto en Cámara de Representantes

Este miércoles, 4 de octubre, la plenaria de la Cámara de Representantes tenía previsto continuar con el debate de la reforma a la salud, esto luego de que este martes, 3 de octubre, se presentara el informe de la Comisión Accidental en la Secretaría de la Cámara.

Sin embargo, la discusión no comenzó por falta de quórum y se aplazó el debate para el próximo 9 de octubre en horas de la tarde. Previo a la suspensión, la Cámara de Representantes inició sobre las 8:30 de la mañana y no fue si no hasta las 10 cuando se completó el quórum, pero para el proyecto del uso de Cannabis en adultos, en su segundo debate.

Para este solo se avanzó en la votación de los impedimentos y la negación del aplazamiento del debate del proyecto; a la hora de votar la ponencia, no se completó el Quórum por lo que se tuvo que levantar la plenaria de la Cámara de Representantes.

La falta de congresistas en la plenaria de la Cámara ha generado preocupación en algunos sectores al considerar que se pueden acumular varios proyectos fundamentales y que se pueden hundir.

"Ha sido absolutamente imposible conformar el quórum en las últimas semanas en el Congreso, aquí hemos dejado ya varias constancias múltiples representantes de la plenaria de la Cámara de Representantes preocupación que nos aqueja en términos de la falta de asistencia de los congresistas. Ojalá que el próximo lunes se pueda terminar de conformar el quórum requerido para poder avanzar”, indico el congresista Juan Carlos Lozada

No obstante, lo que realmente estaría detrás del levantamiento de la sesión, es que no estarían los votos para aprobar la reforma de la salud en su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes

“Y si no había quorum para lo de cánnabis, pero podía seguir el segundo punto que el tema de la reforma a la salud. Es un llamado a todos nuestros colegas de manera muy respetuosa para que asistan al Congreso den los debates sobre los diferentes proyectos de ley”, explicó el representante Alfredo Mondragón.

Pese a que llego el ministro de las TIC y el viceministro del Interior, el Quórum no se pudo recomponer.

