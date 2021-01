Repudio el desplante del ministro Ruiz a la democracia: Jorge Enrique Robledo

Avanza en la comisión quinta del Senado la audiencia pública de vigilancia y seguimiento a la vacunación contra el COVID-19. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, expresó mediante una carta dirigida al presidente de la comisión, Guillermo García, su imposibilidad de asistir a la reunión debido a otros compromisos de atención a la pandemia.

“Puesto a que estoy convocado por el señor presidente de la República a una reunión sobre asuntos relacionados con la atención de la pandemia (..) estaré atento a las conclusiones y recomendaciones derivadas de la audiencia”, dice la carta que leyó el senador García en nombre del ministro Ruiz.

Ante esto, el senador Jorge Enrique Robledo mencionó que repudia la inasistencia del ministro de Salud y afirmó que es un desplante a la democracia al no asistir a una audiencia que es de interés público para conocer cómo avanza el país en las contrataciones de las vacunas.

“No me sorprende del señor ministro porque se necesitó de una orden de una juez para que simplemente me respondiera a un derecho de petición. No me sorprende que tome actitudes como esta”, afirmó el senador Robledo.

Por otro lado, dentro de la audiencia se plantean puntos como las negociaciones que ha tenido el Gobierno con las diferentes farmacéuticas y las críticas que se presentan ante el “secretismo” que hay con los acuerdos. Otros senadores se unen al llamado del senador Robledo ya que no se pudo tener una conversación activa entre la audiencia para conocer el papel de la sociedad en el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 del Ministerio de Salud.

Repudio el desplante que el Ministo @Fruizgomez a la democracia y a la convocatoria de esta audiencia.

No me sorprende su desplante, pues sólo fue con una acción judicial que se lo obligó a dar respuesta a una petición sobre las vacunas.#OjoConLasVacunashttps://t.co/CA1buireH9 — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) January 26, 2021

