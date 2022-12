El precandidato presidencial Sergio Fajardo sorprendió este lunes festivo por un trino en el que felicita a Gustavo Petro y lo invita a “competir con ideas y no con guerra política”.

En entrevista con Mañanas BLU, Fajardo manifestó que envió el mensaje para reflexionar sobre la situación actual del país.

Publicidad

“En Colombia, nosotros tenemos que entender la dimensión del malestar profundo que está pasando en nuestro país. Saber escuchar lo que se manifiesta en nuestras calles”, dijo.

Añadió que él no puede hacer parte de la construcción del miedo de la rabia en el país y que respetar al otro, no significa que, necesariamente, que piense como él.

“Estas semanas me han llamado mucho la atención y he conversado con muchas personas. El hecho de que yo pueda reconocer a una persona, no significa que ya cambió. Se puede respetar, se puede tratar de una manera amable y no significa que tenga que estar con él o pensar como él”, añadió.

Sobre las acusaciones contra Petro, que indican que está “incendiando” al país desde sus redes sociales, Fajardo manifestó que ese es un error gigantesco.

Publicidad

"Lo que está pasando en Colombia no es por Gustavo Petro. En el país hay mucho malestar. No nos equivoquemos en decir que esas personas que están en la calle es por Gustavo Petro, ese es un error gigantesco”, puntualizó.

Este es el trino de felicitación de Sergio Fajardo a Gustavo Petro y la respuesta del senador:

Publicidad

Gracias Sergio, la competencia muchas veces es una construcción ideológica de algo llamado neoliberalismo, hoy anacrónico, creo que Colombia necesita construcciones colectivas y solidarias. La construcción de un destino común https://t.co/bby1REISOv — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 17, 2021

Escuche aquí a Sergio Fajardo en Mañanas BLU: