"Respeto profundamente a Vicky Dávila, pero los colombianos decidirán": Miguel Uribe

Blu Radio reveló en primicia que Vicky Dávila , quien hasta ahora se desempeñaba como directora de la revista Semana, ha presentado su renuncia para postularse como candidata a la Presidencia de Colombia. La información fue confirmada por Gabriel Gilinski, propietario del medio, quien aseguró que Dávila tomó esta decisión con el objetivo de enfocarse en sus aspiraciones políticas.

Ante esta noticia, el senador Miguel Uribe , del partido Centro Democrático, compartió sus reflexiones en el programa Mañanas Blu 10AM. Uribe expresó su respeto hacia Dávila, destacando su valentía y trayectoria como periodista. "Lo primero es que yo respeto profundamente a Vicky Dávila, como mujer periodista era exactamente lo que hacía mi mamá. Una mujer periodista ha sido valiente, le deseo todos los éxitos y creo que es legítimo que ella y el que quiera aspire a la Presidencia", afirmó el senador.

El senador subrayó que, aunque las aspiraciones presidenciales de Dávila son legítimas, será la ciudadanía quien determine el rumbo del país en las próximas elecciones. "Serán los colombianos los que decidan y falta muchísimo", señaló Uribe. Además, se refirió al debate generado por las encuestas, enfatizando que estas son solo herramientas de trabajo y no deben ser vistas como predictores definitivos de los resultados electorales. "Las encuestas no terminan por definir lo que va a pasar en una elección. Entonces me sorprende ese debate", añadió.

En el contexto político actual, Uribe destacó la importancia de la unidad dentro del Centro Democrático y la necesidad de elegir un candidato presidencial en mayo del próximo año. Según el senador, esta estrategia permitiría posicionar al candidato, reducir tensiones internas y promover la unidad con otros sectores afines. "Yo sí creo que hay que unirse y ojalá que nos uniéramos para primera vuelta", manifestó.

Uribe también propuso la realización de una consulta amplia en marzo de 2024 que podría incluir sectores que compartan los valores fundamentales de democracia, libertad, seguridad, y economía de mercado. "Lo que espero o veo posible es una gran consulta [...] en donde diferentes sectores que coincidamos en los valores que aquí he mencionado [...] podamos estar unidos", explicó.

El senador insistió en que la campaña del Centro Democrático debe enfocarse en propuestas que representen esperanza y futuro, evitando los errores del pasado, pero rescatando las lecciones y logros históricos. "Vamos a hacer una campaña llena de propuestas que represente esperanza, que represente futuro, que no nos amarre a ese pasado del que queremos salir", dijo Uribe.