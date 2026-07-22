Revelan orden desde Centro Democrático: no atacar a Petro durante elección del Senado

Una nueva controversia política surgió tras la revelación de un mensaje interno atribuido al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, enviado a la bancada del partido antes de la elección de la mesa directiva del Senado del pasado 20 de julio.

El mensaje, cuya autenticidad fue confirmada, contenía una instrucción para evitar confrontaciones con el presidente Gustavo Petro mientras se desarrollaba la votación: "Urgente todos, por favor no meterse con Petro, no gritar nada, no decir nada, la victoria está en nuestras manos".

Mensaje de Gabriel Vallego al Centro Democrático

De acuerdo con la información presentada, el mensaje fue enviado minutos antes de la elección en la que Honorio Enríquez obtuvo la Presidencia del Senado con el respaldo de congresistas del Pacto Histórico. Según el contexto entregado por fuentes del partido, la directriz buscaba evitar cualquier confrontación con el Gobierno durante la sesión porque se necesitaban esos apoyos para la elección.



En la mesa de análisis de Blu Radio se interpretó que la orden significaba que el Centro Democrático pidió a su bancada mantener un tono moderado frente al presidente Petro mientras se realizaba la votación.

La revelación se conoce en medio de nuevas tensiones políticas

La divulgación del mensaje ocurre mientras persisten las diferencias entre el Centro Democrático y el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella. Horas antes, el partido había publicado un comunicado en el que expresó su preocupación por una presunta intervención del gobierno electo en la elección del presidente del Senado y denunció "ciertos gestos de confrontación" contra la colectividad.

En Mañanas Blu también se mencionó la controversia por publicaciones del Centro Democrático sobre influenciadores cercanos a la campaña de De La Espriella y la filtración del supuesto chat interno, episodio que, según los panelistas, ha profundizado la disputa política entre ambos sectores.