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Centro Democrático condiciona al Gobierno entrante y defiende candidatura de Honorio Enríquez

Durante la presentación de su agenda legislativa, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que la colectividad apoyará las iniciativas del Gobierno que coincidan con sus principios y rechazó la persecución política.

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Abelardo De La Espriella y Álvaro Uribe
Foto: Abelardo De La Espriella
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 19 de jul, 2026

El Centro Democrático presentó este domingo su agenda legislativa para el nuevo periodo del Congreso y anunció que respaldará los proyectos del Gobierno que estén alineados con los principios de la colectividad. Así lo manifestó el expresidente Álvaro Uribe durante una rueda de prensa en la que también oficializó la candidatura del senador Honorio Enríquez para la Presidencia del Senado.

Al responder sobre el papel que asumirá el partido, Uribe afirmó que el propósito de la colectividad es que “Colombia en 2030 esté mucho mejor de lo que está hoy y no haya riesgos para la democracia”.

En ese contexto, señaló que el Centro Democrático apoyará las iniciativas del Ejecutivo que coincidan con las tesis y compromisos defendidos por el partido.

“Todos los proyectos del Gobierno que apunten a cumplir con los compromisos y coincidan con nuestras tesis serán apoyados por este partido”, afirmó.

El exmandatario también anunció que la bancada propondrá al senador Honorio Enríquez como candidato a la Presidencia del Senado, al considerarlo una persona “garantista, transparente y equitativa”, que ofrecerá garantías tanto para el Gobierno como para la oposición durante el trámite de la agenda legislativa.

Uribe insistió en que el país debe fortalecer el respeto por la ley y dejar atrás la persecución contra los adversarios políticos. Según dijo, él y su familia han sido víctimas de ese tipo de prácticas y de campañas de difamación.

Además, aseguró que las garantías democráticas deben cobijar tanto al Gobierno como a la oposición, pero advirtió que estas no pueden convertirse en “pactos de impunidad”. En ese sentido, cuestionó al candidato respaldado por el Gobierno para la Presidencia del Senado al mencionar reparos relacionados con el manejo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en La Guajira.

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Con este pronunciamiento, el Centro Democrático ratificó que ejercerá una oposición siempre y cuando sea requería y que, según su bancada, combinará el respaldo a las iniciativas que considere beneficiosas para el país con el control político sobre los asuntos que estime contrarios a la legalidad y la transparencia.

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