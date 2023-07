¿Se está convirtiendo el Polo Democrático en empresa familiar política? Concejal responde

El 29 de octubre se llevarán a cabo las elecciones regionales y por esta época se entregan avales y cabezas de lista en los diferentes partidos para los comicios. Para hablar del este tema se conectó a Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Carlos Carrillo, concejal de Bogotá.

En la presentación de Gustavo Bolívar como el candidato del Pacto Histórico para la Alcaldía de Bogotá, Carrillo se fue lanza en ristre contra el Polo Democrático y señaló que cabezas de la dirigencia de la bancada han saboteado su candidatura, según él, Alexander López quien acaba de salir de la presidencia del Senado y que ahora es presidente del Polo Democrático, solo encargó de torpedear su campaña.

El diseño de las listas para el Concejo de Bogotá también fue un punto de crítica de Carrillo, quien denunció que el listado lo encabeza Rocío Dussan, hija de Jaime Dussan, presidente de Colpensiones y dirigente histórico del Polo Democrático.

“Aquí quien ha tomado la decisión, quien ha saboteado es la dirigencia del Polo y hay que ser claros y la militancia del Polo es muy superior a sus dirigentes y me entristece que gente valiosa en el partido no tiene por qué quedarse por fuera de la lista para que entre con tapete rojo la hija de Jaime Dussan”, indicó.

Carrillo habló de la experiencia de la hija del dirigente político para ser la cabeza de lista del Polo Democrático para el Concejo de Bogotá.

“La señora tiene un contrato de casi 200 millones con el Bienestar Familiar y Jaime Dussan es un tipo que se sienta a manteles con César Gaviria y con todas las altas esferas del poder, pues nunca le va a faltar contratos a su descendencia”, señaló.

El concejal agregó que, “Alexander López no hizo otra cosa que torpedear mi candidatura a la Alcaldía… cuando fui candidato de forma estatutaria, porque me dediqué a buscar el aval del Polo de acuerdo con los estatutos no solo invisibilizan mi candidatura, sino que, además, negocian mi capital político dentro del Pacto sin contar conmigo”, denunció.