¿Hay divisiones en el Pacto Histórico entre sus candidatos a la Alcaldía de Bogotá y Cali?

Este jueves, 29 de junio, comienza la ley de garantías con miras a las elecciones regionales y crece el número candidatos a las diferentes alcaldías del país que harán parte de estos comicios importantes de cara al panorama electoral del país.

Para hablar de este tema se conectó a Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga, Carlos Carrillo, precandidato a la Alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático.

“Hay mucho en juego aquí. Las bases del Polo tomaron una decisión, soy candidato de un Partido con personería jurídica, un partido que con sus luces y sus sombras tiene una tradición de más de dos décadas en Bogotá que representa unas ideas y una militancia y debo obedecer un mandato. Si se abren las inscripciones el aval está listo, el programa está listo y no podemos esperar a que una persona tome una decisión con sus miedos y sus demonios”, señaló.

Carrillo habló de los candidatos que estarán en la encuesta de la consulta que se hará para dar a conocer quién será el que represente al Partido en la carrera por la Alcaldía de Bogotá, haciendo clara alusión a Gustavo Bolívar.

Publicidad

“Cuando uno hace política desde la izquierda, uno básicamente está dispuesto a dar la vida por una causa, imagínese usted si yo me preocupara si me voy a quedar sin sueldo o que no voy a tener con qué comprarles comida a mis gatos. Cuando uno se mete en esto debe asumir riesgos impresionantes. El Pacto (Histórico) es un proyecto colectivo, quien quiera que sea el candidato del Pacto va a estar parado sobre una plataforma política que es sustancialmente fuerte”, indicó.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

Además, habló de la inclusión de Jorge Enrique Robledo a la candidatura de Bogotá y fue contundente en su posición frente al exsenador de la República.

Publicidad

“Creo que el exsenador Robledo y el MOIR (Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario), que lleva 50 años dividiendo ala izquierda y ahora tomó la decisión de dividir a la derecha. Entonces a mí no me preocupa, creo que la ciudad tiene claro que a lo que se ha dedicado Jorge Enrique Robledo, por quien yo voté, y a quien defendí y a quien admiré, pues ha sido a sabotear el primer el primer gobierno elegido en Colombia. Él se ha dedicado con una mezquindad a sabotear la única posibilidad que hemos tenido en 200 años de ser Gobierno desde las ideas y se ha convertido en un validador de las ideas de la extrema derecha”, indicó Carrillo.

En Bogotá y Cali hay un común denominador, los candidatos del Pacto Histórico, fueron y serán elegidos en medio de una dura división política.

Por su parte, en otra orilla, Danis Rentería, precandidato a la Alcaldía de Cali por el Partido de Gobierno se refirió al tema y resaltó su proyecto para la capital del Valle del Cauca.

“No vamos a descansar hasta que los compañeros tengan espacios, si su propósito es trabajar por Cali y si su amor es por el cambio de la ciudad, no descansaré en ese propósito de que nos sentemos a construir ese proyecto que necesita la ciudad. El progresismo no es de palabra, el progresismo es con acciones”, enfatizó.

Publicidad

Cabe recordar que del 5 al 13 de julio, los colombianos podrán registrar su cédula para poder votar en las próximas elecciones regionales del 29 octubre. Para esto, la Registraduría habilitó más de 11,000 puestos de votación distribuidos en áreas rurales y urbanas de todo el país, que abrirán sus puertas desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Escuche la entrevista completa acá: