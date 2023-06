"Cese al fuego debe incluir que el ELN no interfiera en las elecciones": registrador nacional

Durante un encuentro que sostuvieron los magistrados del Consejo Electoral y el registrador nacional, Alexander Vega, se trató las implicaciones que tiene sobre las próximas elecciones el cese al fuego bilateral entre el Gobierno y ELN.

Una de las preocupaciones que mostró el registrador Alexander Vega es que el Gobierno y el ELN deben incluir cláusulas que eviten la intervención negativa de esta guerrilla en el proceso electoral en curso.

"Se incluyó que el ELN no intervenga de forma negativa en el proceso electoral. Celebramos el cese al fuego bilateral, pero debe incluirse, sí o sí, que no interfieran no solo el día de las elecciones, sino que ni constriñen a la población ni afecten la inscripción de cédulas en el Chocó, donde actualmente hacen presencia (...) Vamos a hacerle una solicitud al presidente Gustavo Petro y al comisionado de Paz para que se incluya sí o sí y de manera inmediata en esos compromisos de verificación la no intervención del ELN en el certamen electoral", manifestó el registrador nacional.

Incluir esta cláusula de "no intervención" del ELN en las elecciones, según el registrador nacional, son algo vital para preservar la transparencia y la integridad del proceso, al igual que salvaguardar los derechos democráticos de los ciudadanos: "Debe hacer presencia del Estado, a través de las Fuerzas Militares, Policía y obviamente en el diálogo con el CNE que no se intervenga en el proceso electoral".

La Registraduría ha alertado por diversas amenazas que podrían afectar las elecciones locales programados para octubre en la que habría interés de narcotraficantes y grupos armados ilegales en influir en la jornada.

Según el registrador, existen evidencias claras proporcionadas por los registradores locales y las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo que indican el deseo de estos actores irregulares por afectar el proceso electoral. Su objetivo no solo es generar violencia, sino también ejercer presión y coacción sobre los electores.