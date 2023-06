“Petro nunca ha dicho que cerrará los grifos”: Gustavo Bolívar al expresidente Santos

Durante un encuentro que sostuvo el presidente Gustavo Petro con el exsenador Gustavo Bolívar en la Casa de Huéspedes, en Cartagena, el mandatario de los colombianos le dio la vocería a Bolívar para que defienda a el gobierno nacional.

En una extensa columna que publicó este domingo en horas de la noche, la cual tituló “Mi reencuentro con Petro”, Bolívar hace una de las primeras respuestas a las críticas que ha recibido en los últimos días el jefe de estado por parte del expresidente Juan Manuel Santos, luego de lo mencionado en la convención bancaria, Asobancaria, en las que dijo que el gobierno Petro “no tiene claro para dónde va” y otra en la que aseguró “que era muy peligroso para el país detener la producción de petróleo, en estos momentos”.

En la extensa aclaración comentó que “Petro nunca ha dicho que se cerrarán los grifos en este momento”, como lo dijo ayer Santos y como lo vienen diciendo desde la campaña Fico y demás miembros del Centro Democrático. Cuando Petro dice “jamás he dicho” eso es porque jamás lo ha dicho. Pueden revisar cientos de horas de videos y no encontrarán esa declaración porque no existe”.

Remarcó que “Petro ha hablado de hacer una transición energética tranquila que podría llevarnos 15 años. Cuando Santos y los opositores calumnian a Petro diciendo que va a parar la producción “en este momento” no solo están mintiendo sino que son ellos los que están generando esa desconfianza y esa incertidumbre que le atribuyen a Petro”.

Mencionó además, “que hablen las multinacionales petroleras. Que cuenten si han sentido una sola amenaza o alguna orden o directriz para cerrar los grifos. Eso no ha pasado ni va a pasar. Petro respeta los contratos firmados incluso por anteriores gobiernos”. Y agrega “Lo que sí ha dicho el presidente y también la ministra de Minas, es que no se van a entregar más bloques para exploración. Y no lo harán por dos razones. Una porque ya casi todo el territorio nacional está entregado en bloques y dos porque no se necesita”.

El excongresista que está sonando para que sea el candidato del petrismo para Alcaldía de Bogotá confirmó que “en este momento hay 381 contratos de explotación vigentes (bloques adjudicados). Cada uno de los concesionarios tiene hasta ocho años, con las prórrogas, para encontrar petróleo o gas. Es decir, hasta el final de esta década. Una vez hallado algún hidrocarburo, estos operadores tienen dos años para poner en marcha el pozo, es decir, empezar la explotación. Estamos hablando de principios de la década entrante. Esa fase de explotación puede durar hasta 24 años, prorrogables a 30 o hasta el límite económico del campo o el agotamiento físico del pozo. Es decir, hasta más allá de 2050 cuando los países firmantes del Acuerdo de Paris, entre ellos Colombia, no deberán estar usando más hidrocarburos”.

Por último, dijo que “De modo que, y esto es una postura oficial, no hay ni habrá insuficiencia de gas y petróleo en los próximos años. De hecho, dentro de muy poco, Colombia será una potencia gasífera de las más grandes del mundo. Los pozos explorados y que están en proceso de iniciar explotación (Orca, Uchuva 1, Gorgón 1 y Gorgón 2, entre otros muchos) nos garantizaran suficiencia energética e importantes excedentes para la exportación. Se habla de reservas similares a las de Catar”.

En la columna que fue publicada en el portal Cuarto de Hora, asegura que en otra columna informará de otros temas como su posible candidatura a la Alcaldía de Bogotá, el proceso de paz con el ELN, Metro de Bogotá y el incumplimiento del consorcio chino, entre otros.

