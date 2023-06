Exsenador Gustavo Bolívar apoyará comunicaciones del Palacio de Nariño: "la siento muy débil"

El exsenador Gustavo Bolívar confirmó que su nombre fue tenido en cuenta para reemplazar a la jefa de gabinete Laura Sarabia , sin embargo, su nombre rápidamente tuvo que ser desestimado debido a la inhabilidad que le cursa hasta diciembre, tras haber renunciado a su curul en el Congreso.

Sin embargo, Bolívar confesó que está alistando maletas para volver este fin de semana al país para acompañar las comunicaciones de Presidencia, las cuales consideró que estaban "muy débiles", en medio de una labor de acompañamiento sin pagos económicos que este mismo le ofreció el mandatario, por lo menos, hasta que resuelve cuál es el siguiente paso que tomara en el panorama político.

"Le dije que me utilice, que lo que necesite en esta crisis, si quiere como su vocero, pero sin salario, porque yo no puedo ocupar puestos públicos, pero estuvimos manejando varias posibilidades, pero la mía (para reemplazar a Sarabia ), no podría ser por temas jurídicos. Yo sí quisiera apoyar y regreso al país este fin de semana, a tratar de colaborar en comunicaciones porque lo siento muy débil en el gobierno", manifestó en entrevista que entregó a Emisora Atlántico.

Bolívar, incluso, dijo que podría ser un vocero para el gobierno, pero que todo lo haría sin cobrar un sueldo, por lo menos, mientras se resuelven los problemas de imagen que actualmente enfrenta el Estado.

