”Parece que el gobierno no tiene claro para dónde va": Expresidente Juan Manuel Santos

Durante su participación en la convención de Asobancaria, que concluye este viernes en la ciudad de Cartagena, el expresidente Juan Manuel Santos lanzó duras críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro.

En un panel titulado "Derechos Humanos y Sostenibilidad: perspectivas y lecciones para la Banca", el premio Nobel de Paz aseguró que se está generando incertidumbre en el país, ya que parece que el Gobierno no tiene una dirección clara.

"El gobierno debe tener una visión clara, y parece que no la tiene... Entonces, si se tiene una visión clara, se puede obtener apoyo para cualquier política pública, porque es necesario que la gente la entienda para respaldarla", afirmó Santos.

El exmandatario también se refirió a los procesos de diálogo que el gobierno está llevando a cabo con los grupos armados, y fue enfático al afirmar que el éxito de cualquier negociación requiere tanto incentivos como sanciones.

"Para negociar con grupos al margen de la ley se necesitan incentivos, pero también se necesitan sanciones... Sin sanciones, no puede haber negociaciones exitosas. Si la gente percibe que solo hay incentivos y no hay sanciones, y si no se explica lo que se está haciendo, entonces la gente reaccionará negativamente, rechazando ese tipo de políticas públicas... Lo más importante para generar certidumbre es decir hacia dónde nos dirigimos", puntualizó.

Según el expresidente, toda política pública debe ser explicada de manera clara para que la gente la entienda y la respalde.

"Si el Gobierno da giros y señales contradictorias, lo único que hace es alimentar la incertidumbre, y con la incertidumbre las políticas públicas se vuelven mucho más difíciles de implementar", afirmó durante su intervención.

Santos también señaló que Colombia está viviendo una especie de "histeria" debido a la incertidumbre y la polarización, por lo que hizo un llamado a la calma y la moderación.

"Alguien me preguntó cómo está Colombia, y la respuesta que me vino a la mente fue que Colombia está histérica... Debido al exceso de confrontación y la incertidumbre. ¿Cuál es la solución para ese estado de ánimo? Mucha gente lo ha mencionado: dejar atrás la polarización, abandonar las ideologías que alimentan la ira, el odio y el miedo, que además son la materia prima del populismo, que se está convirtiendo en la norma en lugar de la excepción".

