Marihuana de uso adulto en Colombia: ¿cuáles son las posibilidades para que se apruebe el proyecto?

El último debate sobre el proyecto que busca regular el uso recreativo de la marihuana en adultos en Colombia, que se realizó en la plenaria del Senado de la República, se vio interrumpida por varias razones que no dejaron avanzar el debate, entre ellas la falta de quórum y el fuerte agarrón que hubo entre los congresistas Inti Asprilla y Jota Pe Hernández.

En Mañanas Blu, Cuando Colombia está al aire, el congresista Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, habló sobre cómo avanza el proyecto que busca la regulación de la marihuana en adultos en Colombia.

“Nos faltaban solo cinco votos, yo a nadie se lo escondo, uno tiene que ser transparente. En el Senado llegamos a 49 votos y 22 en contra; sin embargo, ser mayoría no es lo realmente importante, sino tener la mayoría calificada, es decir los 54 votos. Además, hay congresistas que faltaron y que han votado con nosotros permanentemente, pero tuvieron cosas personales que les impedía estar en la sesión”, explicó.

¿Qué le falta al proyecto de regulación de la marihuana?

Para Losada, lo fundamental es llegar a los votos para para tener la mayoría calificada para que el proyecto que regula la marihuana sea una realidad en Colombia.

“Varias de las contingencias que hemos presentados quedaría solucionadas para el próximo lunes o martes, esperemos que se pueda hacer. Tenemos que ver como llegamos a los 54 votos, ese es el enorme reto que tenemos tanto yo como la ponente María José Pizarro”, aseveró.

Asimismo, Losada manifestó que, en el camino del proyecto de regulación de la marihuana, ha perdidos votos bastantes importantes.

“Los señores de Cambo Radica que nos están apoyando votaron a favor de nosotros. En el Partido de la U solo obtuvimos dos votos; sin embargo, los votos que me duele haber perdido son los del partido Conservador, ya que ellos tomaron la decisión de bancada de anularlos”, aclaró.

¿Gobierno apoya el proyecto de regulación de la marihuana?

El congresista Losada, después de que se suspendiera el debate que se realizó en la plenaria del Senado de la República, manifestó que no sintió apoyo del Gobierno nacional como en ocasiones pasadas.

“Hasta este debate el Gobierno me había acompañado en todos los debates, al igual que el ministro Velasco; sin embargo, para sorpresa mía, en el último debate que pasó me sentí abandonado, el ministro estuvo ocupado en el tema de la Comisión Séptima, pero a mí me parece que en este debate me sentí solo, incluso en cosas que yo no tengo las capacidades de hacer”, manifestó Losada.

Pelea entre Inti Asprilla y Jota Pe Hernández

Para Losada, la pelea entre los congresistas Inti Asprilla y Jota Pe Hernández no benefició el proyecto que regula la marihuana de uso adulto en Colombia, pues él hubiera preferido que no se levantara la sesión.

“Yo hubiera preferido que no se levantara la sesión porque para nosotros era mucho mejor haber podido surtir todas las intervenciones de los senadores. No me atrevería a decir que lo que pasó Inti Asprilla y Jota Pe Hernández fuera una estrategia para que se levantara, cualquier presidente, al presenciar este caso, hubiera aplazado la sesión”, explicó Losada.

Como consecuencia del altercado entre Inti Asprilla y Jota Pe Hernández, el presidente del Congreso, Alexander López, decidió suspender la sesión y convocar a una nueva reunión para el próximo viernes. Se espera que antes de que finalice la legislatura se pueda llevar a cabo la votación del proyecto de regulación de la marihuana.

