Continúan los cuestionamientos por los nombramientos realizados por el Gobierno nacional en varias notarías del país, a días de finalizar la administración del presidente Gustavo Petro. Entre las designaciones que han generado mayor controversia se encuentra la del excongresista Inti Asprilla, quien fue nombrado como notario segundo del Círculo Notarial de Soacha.Asprilla, exintegrante de la Alianza Verde y cercano al presidente Gustavo Petro, quien finalmente no llegó al Congreso tras las elección de marzo 2026 y ahora asumirá este cargo en la Notaría Segunda de Soacha bajo la figura de interinidad.La resolución fue firmada por la ministra de Justicia (e), Cielo Rusinque, quien además se desempeña como superintendente de Industria y Comercio, dentro de una serie de designaciones efectuadas en distintas notarías del país durante los últimos días del actual Gobierno.La discusión gira alrededor del uso de la figura de la interinidad, mecanismo que permite designar temporalmente a un notario cuando la vacante no puede ser ocupada mediante concurso de méritos o por una lista de elegibles, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio.Sin embargo, las recientes decisiones han despertado críticas por tratarse de nombramientos realizados al cierre del periodo presidencial y por recaer, en algunos casos, sobre personas con trayectoria política o cercanas al Gobierno nacional.Otro de los casos que ha sido objeto de cuestionamientos corresponde a la Notaría 61 del Círculo de Bogotá, donde fue designado el abogado José Gregorio Beltrán Pérez para ocupar la vacante dejada por Pablo Méndez Barajas.Esa notaría se encontraba actualmente bajo encargo de la notaria Oriana Ospina mientras se definía la provisión del cargo.Además, quienes han cuestionado esta designación sostienen que la funcionaria que venía ejerciendo las funciones notariales es madre cabeza de familia y tendría una condición que la convertiría en sujeto de especial protección constitucional, por lo que consideran que esa circunstancia debía ser tenida en cuenta antes de adoptar la decisión.