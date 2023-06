“No hay fractura en la Alianza Verde”: Jota Pe Hernández tras agarrón con Inti Asprilla

En diálogo con Mañanas Blu, el senador Jonathan ‘Jota Pe’ Hernández se pronunció sobre el reciente encontrón que tuvo con su compañero de partido Inti Asprilla en la plenaria del Senado de la República, este jueves, 15 de junio, en medio del debate de la reforma que busca regular el uso recreativo de la marihuana en adultos.

Durante dicho debate sobre la legalización de la venta y distribución de la marihuana en el país, se produjo un desacuerdo entre los senadores, ambos de la Alianza Verde, que culminó en un enfrentamiento verbal.

Según dijo, Asprilla lo trató de una manera “bastante grosera”, pues le dijo que era un “pendejo”, “arrodillado al uribismo” y “traidor”; sin embargo, reconoció que su respuesta también fue “alterada” y lamentó haberse dejado llevar por el momento; acusó a Asprilla de “arrodillado a Petro”.

En ese sentido, enfatizó que estar en contra de un proyecto no implica ser de una u otra corriente política, ya que se considera a sí mismo como una persona y un senador independiente.

“Acá no arrodillan a nadie ni obligan a votar como diga el presidente de la República o el presidente del Congreso (…) Es la única forma que tienen de atacarme, porque como no me pueden atacar con hojas de vida, con corrupción, entonces ‘atáquemelo con pendejaditas y sobre nombres infantiles, me parece ridículo”, dijo sobre el apodo ‘manguito’, que es como se refieren a él.

Aunque aseveró que no justifica la pelea en medio de la plenaria, explicó que hay una “intensidad” por las horas de sesión y “estrés acumulado”, por lo que es, según añadió, “inevitable que como humanos no estallemos”.

El senador insistió que la coalición se dio cuenta de que no tenía los votos necesarios para aprobar la legalización y decidir retirarse de la plenaria en su mayoría, rompiendo así el quórum y “las garantías”. Fue ahí, según contó, que cuestionó al senador Asprilla sobre las garantías que daría al Senado en caso de llegar a la Presidencia, ya que esto planteó preocupaciones sobre el equilibrio en el proceso de debate y toma de decisiones.

Sobre una posible ruptura dentro de la Alianza Verde, Hernández aseguró que no están fragmentados y que, por el contrario, las posiciones de cada militante se respetan, pero que, según dijo, “Inti Asprilla es uno de los que insiste en que tiene que arrodillarse a Petro”.

“Así tal cual lo ha dicho a los presidentes que tenemos que arrodillarnos a Petro, que tenemos que votar todo como lo vota el Pacto Histórico y Comunes y está muy equivocado, nadie le ha aceptado eso”, concluyó.

