Senadores Inti Asprilla y Miguel Uribe se “agarraron” en pleno conversatorio de Asobancaria

Un intenso enfrentamiento se produjo entre los senadores Inti Asprilla, del Pacto Histórico, y Miguel Uribe, del Centro Democrático, durante un conversatorio ante decenas de asistentes en la 57ª edición de la Convención Bancaria que se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena.

En lo que podría considerarse como el primer "round", mientras debatían sobre la propuesta de subsidiar al ELN para que cese sus actividades delictivas, el senador Uribe, quien calificó la propuesta como una "vacuna masiva", aseguró que en los acuerdos de paz con las FARC no se negociaron doctrinas políticas, militares ni económicas. A esto, el senador Inti Asprilla respondió que sí se habló de doctrinas, especialmente sobre el concepto del "enemigo interno" de las fuerzas militares, que consideran a la izquierda como un posible enemigo.

Sin embargo, el senador Uribe afirmó que esto nunca fue parte de las negociaciones del acuerdo de paz y acusó al presidente Gustavo Petro de llevar a cabo esas acciones contra las fuerzas militares.

"Esa es la doctrina desactualizada que usted defiende (...) Petro lamentaba la caída de Berlín y ahora usted viene con esas cosas (...) El problema fundamental de este gobierno y sus aliados es que todavía tienen la mentalidad de guerrilla, aquel que no está conmigo es mi enemigo", expresó visiblemente exaltado el senador Uribe.

Pero este no fue el único enfrentamiento entre los dos congresistas. En otra parte del panel, donde se discutía la pertinencia de las reformas que se tramitan en el Congreso de la República, el senador Inti Asprilla, luego de que el senador Uribe lo tachara de "arrogante" y de estar en contra del gremio empresarial, lo acusó de maltratar a los vendedores informales cuando fue secretario de gobierno de Bogotá.

"Yo sostengo que el señor Miguel Uribe maltrataba a los vendedores informales en la ciudad de Bogotá, lo sostengo (...) Ahora, ¿qué sucede? Y lo he dicho, comprendo que hay resistencia hacia el gobierno y he participado en varios foros con los gremios, como Fedepalma, donde se brindó ayuda cuando había que aprobar el proyecto relacionado con una enfermedad que afecta a las palmas aceiteras. He estado en el foro de biocombustibles y se manifestó plena disposición, y en ese foro recibí aplausos (...). Pero aquí, en este foro, se está hablando de una coyuntura política con una tendencia en contra del gobierno, y yo tengo el derecho de defender al gobierno", señaló el senador Asprilla.

Por su parte, el senador del Centro Democrático respondió que esta es una tendencia de la izquierda que utiliza asuntos personales para desacreditar contradicciones políticas.

“Yo he sido un político íntegro, mi reputación la hago valer, yo no he maltratado a nadie en mi vida política (…) nosotros nos dedicamos a recuperar el espacio público, pero no a maltratar vendedores informales sino acabar las mafias de espacio público, que además si usted quisiera hacer acusaciones aquí yo sé lo sostengo: usted instrumentaliza los vendedores, vendiéndose lo que no les podía defender porque quería llegar a la Cámara (…) Pero lo más grave suyo es que usted y su padre se beneficiaron del derrumbe del relleno de Doña Juana”.

En este debate también participaron los senadores Norma Hurtado, del partido de la U; David Luna, de Cambio Radical; y Alejandro Chacón, del partido Liberal. Los tres coincidieron en que son más los interrogantes sobre las certezas que dejan estas negociaciones con el ELN.

“Todos queremos la paz, pero el camino es desalentador. Qué mensaje le estamos dando a los jóvenes que todo los días salen a buscar empleo digno”, indicó la senadora Hurtado.

