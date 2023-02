“El 58 % de los colombianos adultos no ahorran ni invierten”: presidente de Asobancaria

Para este 2023, el Dane confirmó que la inflación creció en el país y llegó al 13.12% en 2022 , casi el triple de lo registrado en 2021, lo que generó gran preocupación en la población colombiana.

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, explicó cuáles son los retos en el sector financiero para afrontar la inflación en Colombia.

“Estamos en un momento muy complejo, el 58 % de los colombianos adultos no ahorra ni invierte. Muchos de ellos ni si quieran son desempleados, simplemente que gastan su sueldo y no generan ganancias. La educación financiera en Colombia es muy absolutamente perentoria, no hay asesorías ni ejercicios de educación, eso también influye mucho en la inflación y en la vida económica de las personas. Así como se implementó el civismo en las escuelas, hay que dar clases de educación”, explicó.

Según Malagón, es muy preocupante que solo el 58 % de los colombianos adultos ahorren o inviertan, ya que eso indica que la cultura del ahorro es muy pobre en el país.

“El salto que tenemos que dar como país es dejar de hablar de bancarización por el lado de las cuentas de ahorro y hablar de bancarización del crédito. La competencia es en sí misma un propósito, tener más jugadores y productos siempre va a ser bienvenido”, manifestó.

Por otro lado, argumentó que es importante que los colombianos sepan invertir bien el dinero que reciben, ya que eso les puede ayudar a luchar con la inflación y con los diferentes productos que cada vez más suben de precio.

“Este es un momento de prudencia en el consumo. La economía se va a desacelerar, la inflación sigue alta y las tasas de interés son altas, pero las personas aun así tienen que empezar a activar su economía y e invertirla de una forma buena. De cada diez colombianos seis son un ‘nini financiero’. Tenemos un gran desafío en Colombia en términos de educación financiera, pero ese desafío no es de las familias, es de la industria”, aclaró.