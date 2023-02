Cartagena es la quinta ciudad del país con mayor inflación anual, según el Dane

Con un 14,81%, la ciudad de Cartagena se ubicó como la quinta capital colombiana con la inflación más alta entre enero de 2022 y enero de 2023, según cifras entregadas este sábado, 4 de febrero, por el Dane.

El incremento en alimentos y bebidas que fue de un 26,98%, mientras que restaurantes y hoteles alcanzaron un 21,5%, ambos por encima del promedio nacional; se convirtieron en los mayores jalonadores de estos porcentajes inflacionarios.

Sin embargo, otros bienes que también registraron altos incrementos fueron los relacionados con educación con un 9,9%; salud con un 14,99%; bebidas alcohólicas y tabaco 14,4% y muebles y artículos 19,42%.

Para el economista y docente de la Universidad de Cartagena Camilo Rey el alza de bienes como salud y educación requiere vigilancia especial.

Publicidad

“Me preocupa especialmente que bienes que son claves para el desarrollo humano han tenido un incremento muy importante en Cartagena, muy por encima del promedio nacional, y es algo que requiere ser vigilado, muy especialmente porque son bienes que permiten que las familias en condición de pobreza puedan superar justamente esas condiciones cuando tienen ese tipo de bienes resueltos”, detalló en diálogo con BLU Radio.

En este mismo sentido, también hay alarmas por el aumento en alimentos de la canasta básica, que, de acuerdo al académico, podría poner juego aún más la seguridad alimentaria de la ciudad.

“Aunque este no es solo un problema de Cartagena, sino que también lo es nacional y global, no hay que olvidar que en las encuestas de Pulso Social del Dane la ciudad viene mostrando de manera sistemática desde hace cerca de dos años, que es una ciudad donde dos de las terceras partes de los habitantes no logran acceder a la tres comidas diarias, y es récord nacional (…) entonces si tú combinas un incremento importante de precio en alimentos con el solo hecho que antes de ese incremento, ya hay dos terceras partes de la población que no acceden a sus tres comidas diarias, estamos hablando de un riesgo de seguridad alimentaria muy fuerte para la ciudad”, explicó Rey.

Publicidad

Sin embargo, en materia de inflación mensual para el mes de enero del año en curso, las cifras son más alentadoras, la capital de Bolívar se ubicó por debajo del promedio nacional con un promedio de 1.74% y se posicionó en el puesto 14 a nivel nacional.

“Hay unos bienes en lo que empezó a ceder la inflación, en particular en electricidad, alimentos, salud, muebles, entre otros, y eso creo que es una buena noticia porque sí bien hay una inflación acumulada sobre todo para el primer semestre de 2022, que le ha pegado duro al Caribe hay muestras de que en Cartagena empezaría a estar cediendo”, indicó el economista.

Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?

Le puede interesar: ¿Dónde ver las películas nominadas a los premios Óscar 2023?