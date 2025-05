¿Cómo está el pulso de los partidos frente a la votación de la consulta popular?

La reciente propuesta de consulta popular hecha por el presidente Gustavo Petro ya es una realidad. Esta semana arranca en el Senado esto ha generado un amplio debate entre las principales fuerzas políticas del país.

El Partido Liberal, el Partido de la U y Alianza Verde se encuentran en posiciones divididas , lo que refleja las tensiones internas y la estrategia electoral de cara a las elecciones de 2026. Esto plantearon los senadores de estas colectividades en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga.

Voto del Partido Liberal en la consulta popular

El senador Mauricio Gómez Amín, quien ha expresado abiertamente su oposición a la consulta , destaca que entre los senadores liberales hay un claro apoyo al 'sí' a la consulta, exceptuando a tres votos que se pronuncian por el 'no'.

El presidente Gaviria no ha convocado una bancada oficialmente para ese tema. Quiere decir que él sacó una carta pidiéndole a los senadores votar no a la consulta. y por supuesto, si él convoca a una bancada, reúne a los senadores y se toma una decisión de bancada, mientras no lo haga, cada senador vota como quiera dijo.

Y agregó "Yo anuncié mi voto hace rato. lo mantengo firme hasta el último minuto y puedo responderte por esos dos votos el de Pinto y el de Gallo que me dijeron ya personalmente que no votarán la consulta . Los demás no puedo responder por ellos", comentó Gómez Amin.

Senador Maurico Gómez. Cortesía

Esta situación pone de manifiesto que, aunque el partido está dividido, se inclina en su mayoría a favor de la consulta propuesta por el gobierno de Petro.

Divisiones en la bancada liberal

La división en el Partido Liberal refleja una falta de cohesión en cuanto a cómo deben actuar sus senadores en cuestiones claves. La falta de convocatoria de una bancada oficial por parte del ex presidente Cesar Gaviria ha dejado a muchos senadores en libertad para decidir su voto . Gomez Amin enfatiza que cada senador tiene responsabilidades individuales y su voto no puede ser determinado por una mayoría.

El Partido de la U y su oposición

Por otro lado, el senador Alfredo Deluque Zuleta, del Partido de la U , también manifestó una firme oposición a la consulta.

"Es complejo porque en el partido de la U vemos dos senadores que hemos sido oposición desde el inicio del Gobierno donde siempre damos las batallas internas y siempre argumentamos el por qué no debemos apoyar las propuestas antitécnicas del Gobierno Petro y y obviamente estamos en estos momentos en la posición de no apoyar la consulta”, subrayó Deluque.

stamos defendiendo al pueblo colombiano contra un gobierno que considero un fracaso agregó

Dentro de su Partido, la opinión es igualmente polarizada, con un par de senadores en clara oposición y otros que podrían inclinarse hacia el apoyo de la consulta , generando también tensiones internas.

Senador Alfredo Deluque. Foto: X @deluque

Impacto electoral y futuro político

Ambos partidos, al enfrentarse a esta consulta popular , deben considerar la repercusión que sus decisiones tendrán en el panorama electoral de 2026. La percepción de sus electores y la habilidad de cada partido para mostrar unidad serán determinantes en sus futuras campañas. El dilema de votar 'sí' o 'no' a la consulta también plantea interrogantes sobre cómo cada partido se presentará ante la ciudadanía: como defensores de los intereses del pueblo o como obstruccionistas de procesos democráticos.

Inti Asprilla defiende propuesta de consulta popular de Petro y culpa al Congreso del “bloqueo institucional”

Por su parte, el representante a la Cámara, Inti Asprilla, se pronunció con firmeza frente a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular sobre la reforma laboral, asegurando que no se trata de una decisión improvisada ni caprichosa, sino de una respuesta a lo que calificó como una “actitud obtusa” por parte del Congreso.

Quiero insistir, ser muy enfático en esto: esta situación no se da porque Petro se sacó del sombrero una consulta para hacerle daño al estamento político. No. Esto se da por una actitud obtusa por parte de los senadores afirmó Asprilla.

El senador del Partido Alianza Verde denunció que sectores del Senado estarían utilizando su poder para bloquear sistemáticamente el avance de la reforma laboral, impulsada por el Gobierno Nacional. Según Asprilla, se trata de un bloqueo institucional deliberado por parte de grupos con capacidad de frenar las iniciativas del Ejecutivo, a pesar de su respaldo social .

“Estamos ante una situación de bloqueo institucional por parte de ciertos sectores que tienen la potencia, los números o las posiciones suficientes para torpedear el trámite de la reforma”, sostuvo.

Senador Inti Asprilla Foto: Blu Radio

La reforma laboral, uno de los proyectos clave del gobierno Petro, ha enfrentado múltiples obstáculos en el Congreso , lo que ha llevado al presidente a considerar una consulta directa al pueblo colombiano para avanzar en su agenda de transformaciones sociales.

Las decisiones que tomen ahora tendrán momentos de repercusión que se extenderán hasta las próximas elecciones, cuestionando su lealtad al electorado y sus respectivas visiones políticas. A medida que se acerca el momento de la votación, las aguas seguirán moviéndose y las estrategias se verán puestas a prueba.

