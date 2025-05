“La consulta popular de Petro es una trampa”: exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas

Durante su visita a la Universidad Santo Tomás de Floridablanca , donde participó como ponente en la conferencia Pensar global, actuar local, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, se refirió con contundencia al hundimiento del proyecto de acto legislativo que pretendía habilitar el transfuguismo político.

“Estoy satisfecho de que se haya hundido ese proyecto. El transfuguismo habría sido un desastre para la democracia colombiana. Felicito a los senadores que se atravesaron a esa iniciativa del Gobierno, que lo que buscaba era reforzar al Pacto Histórico por la puerta de atrás, ofreciendo puestos, contratos y empleo militante para atraer parlamentarios a esa alianza”, afirmó.

Cárdenas también arremetió contra la consulta popular del presidente Gustavo Petro. A su juicio, se trata de una “gran trampa” con preguntas que apelan a aspiraciones generalizadas, pero que no solucionan los problemas reales de los colombianos.

“La consulta no resuelve el desempleo ni la informalidad. Es simplemente una estrategia para conseguir votos con un ‘sí’ que todos quisiéramos, pero que luego será usado políticamente por el Gobierno para aparentar mayorías que no tiene”, expresó.

Agregó que el estilo de gobierno del actual mandatario ha generado incertidumbre y desconfianza: “Nos merecemos algo mejor que una administración que cada día parece un capítulo de una telenovela, cada vez peor que la anterior”.

El exministro fue enfático en advertir sobre el deterioro fiscal del país. A propósito del cobro del IVA a Ecopetrol por la importación de combustibles, señaló que se trata de una maniobra desesperada del Gobierno para conseguir liquidez.

Publicidad

“La caja del Gobierno no solo está raspada, está endeudada. Hoy quien contrata con el Estado corre un alto riesgo de no ser pagado a tiempo. Como ya no pueden sacar más plata por vía de reforma tributaria, ahora se la están quitando a Ecopetrol”, dijo Cárdenas.

También se refirió a la suspensión de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional a Colombia. Según explicó, esto evidencia la desconfianza del organismo internacional en las finanzas del país: “Le bloquearon la tarjeta de crédito a Colombia. Esa línea era un seguro en caso de emergencia, y el FMI decidió cancelarla porque no cree que el país pueda pagar”.

Publicidad

Finalmente, al referirse a sus aspiraciones presidenciales, Cárdenas envió un mensaje: “Lo que propongo es que Colombia sea un país de oportunidades. Que los jóvenes puedan emprender con apoyo estatal, que haya empleo, educación técnica y superior. Cada problema debe tener una solución viable, y para eso necesitamos resultados. Es hora de que el país despegue social y económicamente”.