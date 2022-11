Que la paz total no vaya a opacar la implementación de los acuerdos: expresidente Juan Manuel Santos

Desde Cartagena, en medio de la conmemoración de los seis años de la firma del Acuerdo de Paz, el expresidente Juan Manuel Santos mostró su preocupación por la ausencia de un capítulo dedicado a la implementación de los acuerdos pactados con la extintas Farc en el Plan de Desarrollo que construye el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El premio Nobel de Paz aseguró que la “paz no total” no puede “opacar” la implementación de dichos acuerdos, que señala, sería el mejor plan de gobierno que pueda tener un presidente.

Posición de Juan Manuel Santos sobre la paz total de Petro

“Lo que me están diciendo a mi es que en el Plan de Desarrollo no está muy bien definido algo que el presidente Petro ha insistido y es la implementación del acuerdo, distinto a la paz total, porque lo que le hemos dicho al presidente Petro es que la paz total no vaya a opacar la implementación del acuerdo con las Farc porque estos puntos de implementación son el mejor plan de desarrollo y el mejor plan de Gobierno que puede tener un presidente”, sostuvo.

Durante su intervención, el exmandatario además le envió un mensaje directo al presidente del Senado, Roy Barreras, también invitado al evento que se llevó a cabo en la Universidad de Cartagena.

“La implementación de los acuerdos requieren recursos, voluntad política, pero también requieren que los instrumentos y las herramientas del Estado estén afinadas, y eso le corresponde a usted como presidente del Congreso, por ejemplo a través del Plan de Desarrollo”, dijo.

Por su parte, el senador Barreras confirmó que en el Plan de Desarrollo no hay aparte específico dedicado a la implementación de los acuerdos, pero se comprometió con esta tarea.

“El Plan de Desarrollo que está en construcción hoy no tiene un capítulo de implementación de la paz y tampoco tiene explícitamente un eje trasversal de esa implementación, es nuestra obligación incluirla y me llevo esa tarea”, afirmó.

Juan Manuel Santos apoya los diálogos con el ELN

Sobre el proceso de diálogos que inició el Gobierno con el ELN, el expresidente Santos dijo que espera que sea exitoso.

“Sea con quien sea, por ejemplo con el ELN ahora que está empezando, que yo espero que eso sea exitoso, tenga esa precondición de tener muy claro para dónde quiere ir uno, qué está dispuesto a negociar y cómo lo va negociar”, detalló.

Además, señaló que la comunicación en medio de cualquier proceso de paz es fundamental, y que aunque no hay fórmulas mágicas es importante saber qué se comunica.

“Nosotros cometimos el error con las Farc de decir que no vamos a contar nada (…) y ese silencio, ese vacío, comenzaron a llenarlos los contradictores del acuerdo con mentiras (…) y esas mentiras se repetían y se repetían y la gente comenzó a crearlas”, relató.

El expresidente de España Felipe González, otro de los invitados a la jornada, aseguró que la implementación de estos acuerdos es una señal de esperanza para Colombia.

“Con un buen desarrollo de los acuerdos de paz el futuro es brillante, porque son una tierra bendita en el capital humano, bendita en la biodiversidad y en los recursos naturales”, afirmó, al tiempo que sostuvo que seis años después de esta firma predomina “la alegría de celebrar la vida contra la muerte”.

