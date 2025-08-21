Sectores políticos rechazan ataques terroristas en Cali y Antioquia

Este jueves se registraron dos ataques terroristas en diferentes zonas del país. El primer hecho se presentó en los límites entre Amalfi y Anorí después de que un helicóptero de la Policía fuera derribado, al menos 8 personas murieron.

“¡No es justo! Que ocho policías terminen asesinados y otros ocho uniformados heridos en Amalfi, Antioquia, por falta de una estrategia de seguridad clara en el país. Este ataque cobarde, atribuido a las disidencias de las Farc, enluta al país y demuestra que la violencia sigue golpeando a quienes entregan su vida por proteger a los colombianos.

Toda mi solidaridad con las familias de las víctimas. El Gobierno tiene la obligación de garantizar seguridad real en los territorios”, dijo el precandidato presidencial Juan Manuel Galán.

Además, en Cali, se registró una explosión en horas de la tarde frente a la base aérea Marco Fidel Suárez.

“Otra vez atentados terroristas en Cali. Cada vez que los bandidos se envalentonan atentan contra Cali, su gente y la fuerza pública. Hace menos de 3 meses sufrieron múltiples atentados terroristas en un día Estaban advertidos y no han hecho nada por proteger a Cali y su gente. Lo único que hacen es insistir en el caos de la paz total y las gabelas al crimen organizado. Mientras el presidente se entarima con bandidos, ellos matan a su antojo”, señaló la precandidata y exalcaldesa Claudia López.

El presidente del Senado, Lidio García se refirió al tema y dice que está preocupado, pues la seguridad se ha deteriorado.

Publicidad

“Los atentados con carros bomba en Cali y el asesinato de ocho policías mediante drones cargados de explosivos son hechos inaceptables que evidencian la audacia de la criminalidad. No podemos tolerar un retroceso a las épocas de magnicidios, terrorismo urbano y el uso de tecnología al servicio del crimen. Exigimos a las autoridades una acción contundente e inmediata que devuelva la tranquilidad a los ciudadanos. Expresamos nuestra solidaridad con las familias de los policías asesinados y las víctimas civiles de estos actos”, dijo García.

Otra de las reacciones llegó por parte de la oposición y de la senadora y precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

“Cuantos atentados y cuantos muertos más necesita Gustavo Petro para que entienda que la paz total es la destrucción de Colombia, que le regaló los corredores territoriales a los terroristas”, dijo Cabal.

Publicidad

Por su parte el exgobernador de Nariño y precandidato presidencial Camilo Romero dice que todo el país debe rechazar la violencia.

“Los ataques en Amalfi y Cali merecen el rechazo de toda Colombia. Mi solidaridad con los familiares de las víctimas de estos hechos miserables. Se equivocan quienes creen que arrastrarán al país a una violencia sin fin. No podrán con una sociedad cansada de su barbarie”, agregó Romero.