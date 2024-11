¿Seguirá Laura Sarabia en la Casa de Nariño a pesar de la llegada de Armando Benedetti?

Una de las noticias políticas más comentadas del fin de semana ha sido, sin duda, el regreso de Armando Benedetti a Colombia. No se trata de un retorno cualquiera, sino de su reincorporación al círculo más cercano del presidente Gustavo Petro , lo que ha generado una serie de interrogantes sobre su papel en el Gobierno y su relación con Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y jefa de Gabinete.

El regreso de Armando Benedetti y su situación actual

Armando Benedetti, exembajador de Colombia ante la FAO en Italia, reveló en las últimas horas detalles personales y políticos que han generado controversia. Según Benedetti, ha enfrentado problemas de salud, incluyendo un diagnóstico de precáncer y una cirugía en la que le extirparon ocho centímetros de intestino. También confesó haber pasado por un tratamiento de desintoxicación por alcoholismo y drogadicción en México.

Además, anunció su renuncia al cargo diplomático y su regreso a Colombia para asumir un nuevo rol como asesor en el Gobierno de Petro. A pesar de su cuestionada reputación, Benedetti se integrará como contratista del Dapre, bajo la supervisión administrativa de Laura Sarabia, y se enfocará en temas legislativos, actuando como enlace entre el Ejecutivo y el Congreso. Sin embargo, esta decisión ha generado inquietud, dada la tensión previa entre Benedetti y Sarabia, marcada por el escándalo de los audios filtrados y otras disputas públicas.

El futuro de Laura Sarabia en medio de tensiones

Según Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, el presidente Petro informó personalmente a Laura Sarabia sobre el regreso de Benedetti durante un vuelo entre Valledupar y Cartagena el pasado viernes. A pesar de las fricciones, Sarabia continuará al frente de sus funciones en el Dapre, al menos por ahora.

Publicidad

Este panorama plantea preguntas sobre la estabilidad en la Casa de Nariño, ya que Benedetti, con un historial cargado de polémicas, podría ser un factor generador de polémicas. No obstante, su rol como asesor legislativo parece ser más limitado de lo que él mismo ha proyectado en sus declaraciones públicas.

Un pasado cargado de controversias

La llegada de Benedetti a la Casa de Nariño no está exenta de críticas. Su historial incluye investigaciones en la Corte Suprema de Justicia por enriquecimiento ilícito, abandono del cargo durante su embajada en Venezuela y acusaciones de violencia de género en España , presentadas por su exesposa. Aunque algunos procesos podrían trasladarse nuevamente a la Fiscalía tras su renuncia como embajador, la falta de avances en estas investigaciones ha generado sospechas sobre posibles influencias políticas.

Publicidad

Además, Benedetti se ha convertido en una figura controvertida dentro del Gobierno. Su rol en la campaña presidencial de Petro, donde tuvo acceso a información sensible, lo convierte en un actor estratégico que el presidente prefiere mantener cerca. Sin embargo, muchos cuestionan si esta es una decisión acertada o simplemente un mecanismo para evitar que Benedetti se convierta en un "cabo suelto".

Opiniones en Mañanas Blu sobre el regreso de Armando Benedetti

El regreso de Armando Benedetti al círculo cercano del presidente Gustavo Petro fue ampliamente analizado en Mañanas Blu . Los panelistas del programa compartieron opiniones críticas y reflexionaron sobre las implicaciones políticas y éticas de esta decisión.

María Consuelo Araújo abrió el debate cuestionando la idoneidad de Benedetti para asumir un rol cercano al presidente.

“La primera pregunta que yo me hago es: realmente una persona tan cuestionada, que ha dado tantos escándalos en los últimos dos años, que generó además todo el entorno del escándalo de la niñera Marelbys Meza, de los audios famosos en la revista Semana y del abandono de su cargo en la embajada de Venezuela. Posteriormente, todo lo que usted acaba de narrar, ¿es la persona que va a asesorar directamente al presidente? Esa es la primera pregunta”, afirmó.

Publicidad

También señaló las posibles tensiones con Laura Sarabia: “¿Cómo ve eso Laura Sarabia, que ha estado al frente de todas las decisiones y de la coordinación en el gobierno y que sabemos tiene una pelea amplia con el embajador?”

Por su parte, Héctor Riveros reconoció la importancia del rol de Sarabia en la administración Petro, describiéndola como indispensable: “Ojalá que se quede, entre otras cosas porque le ayuda mucho al presidente Petro, que es muy difícil de administrar él como persona, digamos, y no es fácil conseguir alguien en quien él deposite la confianza para que cumpla las tareas que cumple Laura Sarabia.”

Publicidad

En cuanto a Benedetti, expresó escepticismo sobre su relevancia política: “La verdad es que Benedetti no es nadie. Benedetti es un personaje más o menos anodino en la política colombiana. No representa a nadie, no es nadie. ¿Quién es Armando Benedetti en términos de relevancia política como para merecer tanta atención?”

Luis Ernesto Gómez, de otro lado, aportó otra perspectiva, destacando el conocimiento de Benedetti sobre la campaña presidencial como un factor que lo hace valioso para el gobierno, aunque cuestionó su rol: “Fundamentalmente es que Armando Benedetti conoce todos los secretos de la campaña presidencial. ¿Por qué se le protege a pesar de todo siendo nadie? No lo pueden dejar como un cabo suelto, es mejor tenerlo cerca que tenerlo lejos. Esa pareciera ser la lógica que aplica el presidente Gustavo Petro: a tus enemigos hay que tenerlos más cerca.”

Además, señaló que el Gobierno no está buscando un estratega, sino controlando posibles riesgos: “Es evidente que lo que está haciendo el gobierno no es traer un gran asesor, sino atar un cabo suelto.”

Finalmente, Daniel Mejía abordó las investigaciones pendientes contra Benedetti, especialmente las relacionadas con violencia de género y presunto enriquecimiento ilícito.

Publicidad

“Ahí hay dos preguntas, una para la Cancillería: ¿qué pasa con la investigación? ¿Por qué no se movió la investigación disciplinaria contra Benedetti por los hechos ocurridos en Madrid de violencia de género contra su esposa? Eso no avanzó”, señaló.

También criticó el movimiento estratégico de Benedetti entre la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía: “El proceso le sale de la Corte Suprema de Justicia. Si sale de embajador y se va otra vez a la Fiscalía en un momento que le conviene. ¿Qué va a pasar entonces con su caso en la Fiscalía? Porque los cargos contra Armando Benedetti creo que son varios y habrá que preguntarle a la fiscal.”