Seguiré trabajando por Bogotá, ciudad que necesita un gobierno unido: Ángela Garzón

Tras el retiro del apoyo del Centro Democrático a su candidatura por la Alcaldía de Bogotá, Ángela Garzón decidió presentar su renuncia de manera irrevocable al partido uribista.

“Con relación a los hechos acontecidos en los últimos días y ante la decisión del partido, sin un mecanismo transparente y democrático, de no avalar el proyecto que lidero, a pesar de haber ganado el proceso interno acordado en diciembre pasado para elegir el candidato a la Alcaldía de Bogotá, me permito presentar renuncia formal e irrevocable al Centro Democrático", dijo Garzón.

En diálogo con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, Garzón, hija del ex vicepresidente Angelino Garzón, aseguró que se tomará unos días para pensar a qué candidato apoyará de cara a la carrera por la alcaldía.

Sin embargo, dejó claro que su política es la de la unión y no la de la polarización, por lo cual insistió que seguirá trabajando por Bogotá, ahora desde una orilla distinta a la del Centro Democrático.

“Me anunciaron la decisión y pedí que el partido emitiera un comunicado oficial comunicando la posición (…) Quiero agradecer el apoyo que me dieron muchos de los representantes del Centro Democrático, fueron más los que me apoyaron”, sostuvo.

“Siempre me sentaré con personas que piensen diferente. Siempre llamaré a la unión y no a la polarización de la ciudad. Lo que Bogotá necesita es un gobernante que una la ciudad”, agregó la hasta este lunes candidata del uribismo.

Preguntada por su futuro político, Garzón manifestó que seguirá trabajando sin descanso por la capital del país.

“Hablé con el expresidente Uribe y le expresé mi agradecimiento por el apoyo en mi trabajo como concejal (…) Estaré en un lugar donde respeten las diferencias y una posición como la mía”, puntualizó.

