Semana decisiva para el proyecto que busca reducir las vacaciones de los congresistas

El proyecto de acto legislativo que busca reducir la s vacaciones de los congresistas agoniza en la Cámara de Representantes. El congresista Gabriel Santos lleva varias semanas pidiendo a sus colegas un avance significativo para que su iniciativa no se hunda y la discusión, que estaba agendada para el miércoles 10 de noviembre, no inicio y si el proyecto llega a requerir conciliación, estaría técnicamente hundido si no se aprueba esta semana.

“Cambiarle así sea una palabra al texto original que presentamos, significa de manera necesaria hundirlo. Los tiempos hoy están ajustados y tendrían que ser de ahora en adelante perfectos. Nos queda una última oportunidad para debatirlo si la plenaria de la Cámara de representantes así lo quiere, pero entendido que no se puede modificar absolutamente nada”, señaló el representante Gabriel Santos del Centro Democrático.

En este momento el proyecto está pendiente de su aprobación en su sexto debate y aún faltan dos discusiones más en el Senado para que se modifique la Constitución, pero el tiempo no da, pues este proyecto debe ser aprobado antes del 20 de diciembre que es la fecha en la que salen los congresistas a vacaciones.

Varios partidos han dicho que respaldar esta iniciativa, pero su freno está en la plenaria de la Cámara, que completa más de dos meses a la espera de ser debatido.

Conozca más noticias de Colombia y el mundo: