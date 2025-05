Si Congreso no se pronuncia, consulta popular va por decreto, advierte mininterior Benedetti

En entrevista con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue enfático: si el Senado no se pronuncia formalmente sobre la consulta popular antes del 1 de junio, el Gobierno la convocará por decreto.

Benedetti fundamentó su advertencia en un detalle procedimental clave: según su interpretación, la votación del 14 de abril donde supuestamente se hundió la primera consulta popular carece de validez jurídica porque no se cumplió con el artículo 125 de la Ley Quinta del Congreso.

"No hubo ninguna proposición anterior a la votación. No se supo si el concepto era favorable o no. Por eso hubo gente que se confundió y cambió el voto después de cerrar la votación", explicó el ministro durante su entrevista en Mañanas Blu.

El ministro comparó el caso con el trámite de la consulta de Claudia López en 2018: "Allá sí se leyó la proposición y se votó correctamente. Aquí no leyeron nada. ¿Entonces qué votaron realmente?".

Gustavo Petro y la consulta popular. Foto: AFP / Unsplash / Alcaldía Bogotá

El reloj corre

Con la radicación inicial hecha el primero de mayo, el Gobierno argumenta que tiene hasta el primero de junio para esperar un pronunciamiento formal del Senado. Pasada esa fecha, la Ley 1757 de 2015 le daría facultades al presidente Petro para convocar la consulta directamente.

"Si no hay pronunciamiento del Senado de aquí al domingo, el presidente de la República puede convocar las elecciones de consulta popular. Y eso es lo que va a hacer el gobierno", advirtió Benedetti con tono firme.

Benedetti aseguró que, en ese caso, el presidente Gustavo Petro tendría la facultad de convocar la consulta, y enfatizó que esta convocatoria no es solo una acción política, sino un intento de defender los derechos de la clase obrera.

Aunque Benedetti aseguró que el Gobierno aceptaría una nueva votación del Senado esta semana, insistió en que debe cumplirse el procedimiento: "Que lean la proposición y voten. Si no, aplicamos la ley".

Así las cosas, Benedetti deja claro que el Gobierno está comprometido a seguir adelante con lo que ellos llaman su defensa de los derechos laborales.

