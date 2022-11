Si voto en blanco gana segunda vuelta no se obliga a nueva elección: registrador

El registrador Juan Carlos Galindo, uno de los triunfadores de la jornada de elecciones de este domingo, hizo un balance de los resultados y destacó la disminución de la abstención, así como la tranquilidad que reinó en el país durante las votaciones.



El funcionario dio a conocer que el voto en blanco, por el que se podría esperar una mayor participación en segunda vuelta, aparecerá en el tarjetón pero que no tendrá la misma incidencia que la pudo tener en los comicios de este domingo o en otras votaciones.



“La tarjeta electoral tendrá un tamaño media carta, tendrá las casillas de los dos candidatos y una casilla de voto en blanco para que los ciudadanos que así lo consideren, que no estén de acuerdo con alguno de los dos candidatos, puedan también ejercer el derecho al voto. Lo que sucede es que no tendrá la connotación que tiene en la elección de primera vuelta u otra elección, que si obtiene la mayoría absoluta, obligar a una nueva elección”, declaró Galindo.



Sobre los comicios de primera vuelta, Galindo dio parte de éxito.



“El país vio cómo funcionó la logística electoral, cómo se brindaron garantías absolutamente a todos. Tal y como lo habíamos anunciado previamente a toda Colombia. El proceso fue impecable desde el punto de vista de la organización electoral y fue impecable respecto a la participación d todas las autoridades soportando y apoyando”, añadió.

Escuche la entrevista completa aquí: