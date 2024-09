Siga convocando a los delincuentes, ese es su método”: Iván Name al presidente Petro

A pesar de que ya no cuenta con la dignidad de ser presidente del Congreso, el senador por la Alianza Verde Iván Name sigue siendo uno de los blancos de críticas del presidente Gustavo Petro . Durante la Asamblea del Cambio convocada el fin de semana pasado por los sectores oficialistas en la Universidad Nacional de Bogotá, el primer mandatario volvió a señalar a Name de haber traicionado su confianza, de haber negado la posibilidad de lograr un acuerdo nacional y de haber torpedeado el trámite de las reformas sociales en el Senado.

La respuesta de Name se dio en la sesión de este martes en la plenaria de la corporación. Allí, el senador verde se despachó contra el presidente Petro, a quien le recordó su pasado en la guerrilla del M-19 y los escándalos de corrupción que implican a funcionarios del Ejecutivo: “Le quiero decir al señor presidente que no soy perseguido por la justicia como sí lo fue él de los crímenes que cometió en sus tiempos de subversión, que no es igual a la insurgencia. A mí no me persigue la justicia. La Corte Suprema de Justicia , en cambio, está investigando el desfalco de los funcionarios que nombró el presidente de la Unidad de Riesgo”.

En la arremetida, Name le agradeció a Petro que le califique como opositor y de querer hundir sus reformas, ya que, según él, son iniciativas lesivas para la población.

“Que yo nunca le ayudé ni le voy a ayudar a sus propuestas, se las voy a ayudar a enterrar aquí porque no le convienen a Colombia. La reforma pensional, dijeron que no volvía al Senado porque Name la hundía. No, cobardes, mentirosos. No volvió al Senado porque aquí usted traicionó con su equipo de Gobierno los acuerdos que hizo para que hiciera tránsito la reforma pensional a la Cámara. Y como no volvió al Senado, tiene unos vicios y por ello la Corte Constitucional será la última que diga la palabra final. No me siga señalando a mí de lo que no me corresponde. Por supuesto que no le ayudé y no le voy a ayudar, pero tampoco fui nunca un saboteador. A mí no me enseñaron eso”, increpó Name.

El senador terminó su intervención diciendo que no tiene miedo de enfrentar al presidente, al Gobierno y a los seguidores del Pacto Histórico . Incluso, dejó claro que no acepta que a través de la violencia o el vandalismo se ejecuten presiones contra la justicia o el Congreso.

“Lo que me toque hacer para enfrentarlo sin miedo, señor presidente, lo haré. Siga convocando a los delincuentes para que nos asalten en una emboscada en cualquier momento, ese es su método”, puntualizó Name.