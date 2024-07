Petro niega coimas a Iván Name por informe de Noticias Caracol: "Se opuso a reformas"

El presidente Gustavo Petro se refirió a un informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que alegan cómo se realizó el desvío de 4.000 millones de pesos a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente.

El informe detalla cómo los fondos, provenientes de un envío inicial de 700.000 millones de pesos del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, destinados a la UNGRD, fueron desviados a través de un controvertido proyecto de carrotanques.

Petro utilizó su cuenta en redes sociales para rechazar el informe, al que tildó de "malintencionado" y desmintió las afirmaciones de que estos fondos se usaron para pagar reformas de su gobierno.

"No sé si el señor Name recibió o no coimas, pero es innegable que actuó como un filibustero, intentando sabotear nuestras reformas", expresó Petro. Según el presidente, Name fue un obstáculo significativo para la aprobación de reformas cruciales, como la reforma pensional, que estuvo bloqueada durante 13 meses bajo su presidencia.

“He visto este informe que recoge georreferencialmente las declaraciones de Olmedo y Snyder hechas en semanas pasadas sobre coimas al presidente del Congreso. Pero tiene una inexactitud malintencionada fundamental. El informe dice que esas coimas, que la justicia debe investigar, son para pagar las reformas del gobierno. Mentiras señores de @NoticiasCaracol, el gobierno tuvo tuvo en Name el mayor opositor, elegido por la oposición, fué una persona que fue capaz de guardar en su escritorio la reforma pensional durante 13 meses, la única de las grandes reformas que hemos logrado aprobar y para lo cual tuvimos que evitar el proceso de una conciliación bajo su presidencia. Prefirió que millones de viejos dejaran de tener un bono pensional solo por hacernos oposición, por su sectarismo y por su inquina personal contra mi. Así que tengo que rechazar la afirmación del noticiero. Es malintencionada. No se si el señor Name recibió o no coimas, pero de algo estoy seguro, además de su groseria permanente conmigo como presidente de la república, el senador Name actúo como un filibustero intentando destruir las reformas presentadas por mi gobierno”, escribió Petro (sic) en su cuenta de X

El informe de Noticias Caracol proporciona detalles extensos sobre la logística del presunto desvío de fondos. Según la investigación, el dinero fue recolectado y entregado en varias etapas, incluyendo una reunión en el Hotel Tequendama Suites, donde se movieron grandes sumas de dinero. Posteriormente, los fondos fueron transportados en una camioneta siguiendo una ruta específica hasta la residencia de Iván Name, donde fueron entregados.

Las imágenes y documentos obtenidos por Noticias Caracol corroboran estos eventos y están actualmente en manos de la justicia. La investigación en curso podría llevar a la imputación de cargos, generando un nuevo capítulo en la compleja trama política que enfrenta el gobierno de Petro.