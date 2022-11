Soy coherente y ya dije que ni Petro ni Duque: Fajardo

Con sentimientos encontrados amaneció el excandidato presidencial Sergio Fajardo tras no lograr los votos suficientes para llegar a la segunda vuelta en la puja por la Presidencia.



“Me levanto con dos sentimientos: uno, el orgullo de lo que hicimos. 4.600.000 votos es una gran cifra. Otro, la tristeza de habernos quedado cortos y no lograr pasar a la segunda vuelta”, dijo a BLU Radio.

El candidato de la Coalición Colombia aseguró que no se siente el dueño de los votos que obtuvo: “Sería un irrespeto decir que soy el dueño de esos votos. Fui el candidato presidencial y se trabajó arduamente, pero no me considero el dueño de 4.600.000 votos en Colombia”.

Publicidad

En ese sentido, Fajardo añadió que se precia de ser coherente y consistente y que, por lo tanto, se discutirá qué camino tomar de cara a la segunda vuelta.

“Tenemos que conversar, pero será fruto de lo que nosotros digamos y hablemos. Hace una semana dije que ni Petro ni Duque y eso le dije al país”, dijo.

Le puede interesar: El triste mensaje de Sergio Fajardo con el que le agradece a sus seguidores

Finalmente, Fajardo aclaró que no volverá a ser candidato “a nada”, pero apoyará a quienes quieran continuar con sus ideas y proyectos.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: