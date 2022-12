Tal y como está el manifiesto liberal, yo no lo puedo firmar: Viviane Morales

Tras dos reuniones para ultimar detalles del manifiesto del Partido Liberal, el cual deben firmar quienes deseen continuar con su aspiración a la presidencia, se ha hecho más profunda la división al interior de la colectividad.

La senadora Viviane Morales aún no decide si apoyará o no, el ideario liberal con el cual buscan proteger lo pactado en La Habana y reiteró que no firmará el manifiesto liberal asegurando que si queda por fuera de la candidatura del partido, no desistirá de su aspiración presidencial.

Los roces dentro de la colectividad iniciaron cuando Humberto de La Calle rechazó el mecanismo de la consulta para definir el candidato único en marzo y ante esto, Morales lo acusó de promover el odio y la división.

Otro de los comentarios que calentó los ánimos en el Partido Liberal, fue el de Horacio Serpa, codirector de la colectividad, quien le recordó a la exfiscal que "quien no defienda la paz, no debería ser precandidato liberal".

El rifirrafe entre los liberales generó un encuentro de última hora en la casa de Serpa, al norte de la ciudad donde se acordó crear un manifiesto que blinde el acuerdo de paz y "garantice el respeto a las minorías, de no discriminación, especialmente a las parejas del mismo sexo y a los solteros que quieran adoptar", aseguró el senador y precandidato Juan Manuel Galán.

Según Viviane Morales, el manifiesto tiene 3 puntos creados específicamente para hacerla a un lado, teniendo en cuenta que "soy el peligro para ellos, pues puedo ganar la consulta liberal y no les voy a firmar un cheque en blanco", dijo la senadora a BLU Radio.

Este miércoles, al término de la reunión, Morales advirtió que tal como está el manifiesto no lo firmaría, "tenemos hasta el domingo para estudiarlo, es extenso y haré mis sugerencias, pero tal cual está, no lo firmo", aseguró.

BLU Radio conoció que el grupo de precandidatos está dividido y que en estos dos encuentros, Humberto De La Calle y Juan Fernando Cristo han sido aliados incansables para defender el acuerdo de paz y poner a Morales contra la pared.

