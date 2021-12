"Uno se mete a esto y no sabe dónde termina: Mabel Lara sobre su aspiración al Senado"

"Uno se mete a esto y no sabe dónde termina", dijo, en diálogo con Mañanas BLU, l a periodista Mabel Lara al referirse a su aspiración al Senado de la República por el Nuevo Liberalismo.

“El servicio público es una opción y hay que decirles a los muchachos y a las mujeres como yo que es posible y que esto puede ser de una manera transparente. El periodismo ha sido durante toda mi vida una opción, pero uno se mete a esto y no sabe a dónde termina”, respondió a la pregunta sobre si tiene aspiraciones más allá del Senado.

En ese sentido, Lara explicó las razones por las cuales se lanzó a la política, entre ellas, dijo, lo hizo por “frustración”.

“Cuando el Nuevo Liberalismo me dice: ‘Venga que vamos a hacer una lista cerrada y cremallera, en donde mujeres como Yolanda Pera, víctimas de la violencia, van a poder un acceso real al poder (…) Bajo esa sombrilla dije: ‘Listo, le jalo’ Esa es la diversidad de este país. Reconozco el papel que está haciendo el Nuevo Liberalismo”, dijo.

La periodista manifestó que hay razones para que los colombianos voten por ella. Según dijo, su vida representa, en parte, lo que es el país.

Publicidad

“La gente identifica una carrera de servicio público desde el periodismo porque creo que he sido un libro abierto sobre todos los asuntos de mi vida, incluso privada, que he compartido con quienes me han brindado mucho afecto en 20 años de carrera periodística”, añadió.

Escuche la entrevista completa con Mabel Lara en Mañanas BLU: