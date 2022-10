Video: Fuerte “rifirrafe” de Piedad Córdoba y Alejandro Ordóñez en debate

Los candidatos a la presidencia Alejandro Ordóñez y Piedad Córdoba tuvieron un enfrentamiento durante un foro #ColombiaDecide https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/A1JJdgl3uQ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 13, 2018

Publicidad

Los dos candidatos presidenciales Piedad Córdoba y Alejandro Ordóñez protagonizaron un fuerte “agarrón” en su primer debate durante el foro ‘La ética de lo público: responsabilidad de todos’.

En medio del panel, el exprocurador retó a Córdoba a decirle públicamente al país si es o no Teodora de Bolívar, mientras que la exsenadora tildó a Ordóñez de corrupto.

Publicidad

“¿Por qué no le dice al país si usted es Teodora Bolívar o no lo es? ¿Por qué no le dice al país si usted aconsejaba a las Farc manipular las pruebas de supervivencia de los secuestrados? Por eso la destituí, porque esas pruebas estaban en el expediente”, dijo Ordóñez.

Publicidad

Le podría interesar: ¿A dónde van a parar los votos que hasta este periodo tuvieron ‘dueño’?

A lo que la candidata presidencial respondió: “Yo no soy Teodora Bolívar. Si hubiera estado en las Farc, lo hubiera reconocido de cara al país. ¡Jamás pudiera yo prestarme para manipular pruebas! Eso no sale sino de su cabeza”.

Publicidad

Ordóñez también se refirió a la destitución que le hizo a Córdoba cuando él fue procurador. “Doctora Piedad, yo la destituí a usted en justicia, porque encontré probado que usted incurrió en faltas disciplinarias”.

Publicidad

Tras esas declaraciones, Córdoba lo cuestionó: “No hay peor cosa que ver a un corrupto hablando contra la corrupción. Usted sabe que no hubo pruebas, que su juico fue ilegal, ilegítimo, así que no se las venga a tirar aquí de santo señor exprocurador”, dijo.

En el foro también participó el candidato Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta.