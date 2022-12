“Yo soy de hablar con todo el mundo”: Ángel Custodio Cabrera, nuevo minTrabajo

El nuevo ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, habló en Mañanas BLU de su nombramiento y de los retos que enfrenta en el puesto en el que sucede a Alicia Arango, funcionaria que pasa a la cartera del Interior. “Yo soy de hablar con todo el mundo”, dijo.

“Soy amigo de los amigos”, declaró Cabrera, quien reconoció tener cercanía tanto con el presidente Duque como con el exmandatario Juan Mannuel Santos.

Cabrera dijo que es parte del Partido de la U, pero dijo que no ha hablado con el presidente Duque si su entrada al Gobierno equivale a la llegada de esa colectividad al gabinete .

“Yo no he renunciado al partido, soy miembro del partido, fui candidato, eso no lo puedo negar”, aseguró el nuevo funcionario.

Preguntado sobre si su designación equivale a la entrada del Partido de la U al Gobierno Duque, Cabrera contestó: “Esto es un tema totalmente del presidente, él me llamó, me pidió que lo acompañara y aquí estoy”.

En cuanto a los retos de su cartera, Cabrera dijo que su principal labor será la concertación con trabajadores, empleadores y gremios.

Escuche al nuevo ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, en entrevista con Mañanas BLU: