Zuluaga presentará tutela para proteger debido proceso en investigación de CNE

Este martes se notificó oficialmente a Oscar Iván Zuluaga de su investigación ante el CNE por el escándalo de Odebrecht.

En esta notificación especial de su formulación de cargos por parte del Consejo Nacional Electoral al excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga por el escándalo de Odebrecht y el presunto ingreso de dineros calientes a las campañas, dijo que se siente tranquilo y que pedirá más allá de la caducidad si el CNE no logra determinar responsabilidades, que se siga investigando para no dejar ninguna duda.

“Pedí que se me fuera escuchado en versión libre por parte del Consejo Nacional Electoral. No buscamos caducidad, no buscamos dilaciones, lo que queremos es que se sepa la verdad y se compruebe lo que hizo en mi campaña y la forma como actuó”.

Zuluaga, quien ya fue escuchado en versión libre, dijo que presentará una tutela para proteger el debido proceso y la valoración de las pruebas. Además, aseguró que “lo que aquí hay es un juicio político que tiene que estar basado en elementos jurídicos”.

Asimismo, recordó que el Consejo Nacional Electoral puede perder la caducidad para imponer sanciones, pero no para seguir investigando las campañas presidenciales.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-La SuperSalud está gestionando directamente con la EPS Medimás los problemas que tengan los pacientes con la prestación del servicio.

-La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que garantiza la seguridad de los desmovilizados de las Farc.

-En Santander, la Policía capturo a dos jóvenes que a través de redes sociales contactaban a niñas, las engañaban, encerraban en una vivienda y les suministraban droga para abusar sexualmente de ellas.

-En las últimas horas, unidades de la Armada Nacional hallaron una caleta abandonada con dólares falsos, en área rural del municipio de Galeras, Sucre.

-El procurador de la Administración del Estado panameño, Rigoberto González, anunció la apertura de una investigación sobre las declaraciones de Rodrigo Tacla, "exoperador financiero" de Odebrecht, en las que vincula al presidente Juan Carlos Varela con sobornos y donaciones ilegales de esa empresa.

-Australia decidirá la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo a través de una votación por correo después de que el Senado rechazara hoy una propuesta para convocar a un plebiscito sobre la materia.

