¿Días contados para Maduro? Recap - programa completo del 4 de noviembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 4 de noviembre:
- Jesús Romero, comandante (r) de Inteligencia Naval de Estados Unidos, habló sobre los "días contados" que le quedan a Nicolás Maduro en medio de la tensión entre Venezuela y EEUU.
- El presidente Gustavo Petro denuncia sabotaje y líderes europeos se bajan de cumbre CELAC.
- Nuevamente fueron liberados los dos soldados del Ejército Nacional que habían sido secuestrados en Meta.
- El mandatario Gustavo Petro lanza campaña para ser retirado de la Lista Clinton por Estados Unidos.
- Sergio Fajardo toma distancia de Uribe y Gaviria de cara a las elecciones del 2026: “Podemos ser distintos sin ser enemigos”
- El demócrata Zohran Mamdani ganó las elecciones a la Alcaldía de Nueva York. Es opositor a Donald Trump.
- Nicolás Maduro habla de cooperación militar con Rusia en plena tensión con Estados Unidos.