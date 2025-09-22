Encuentran muertos a B-King y Dj Regio Clown: Recap - programa completo del 22 de septiembre de 2025

Actualizado: 22 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 22 de septiembre:
- Las autoridades de México confirmaron que encontraron los cuerpos de B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Dj Regio Clown, luego de la denuncia de desaparición el 16 de septiembre.
- Alfredo Molano Jimeno, cónsul de Colombia en México, contó detalles de la muerte de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown.
- “Soy un presidente descertificado”: Petro arremetió contra Estados Unidos por Gaza y operación en el Caribe.
- Pacto Histórico pide a CNE modificar fecha de consulta en la que se elige candidato presidencial.
- Nuevas versiones en el juicio al exdirector de La Picota por la fuga de alias 'Matamba'.
- Interpol expidió circular roja para Carlos Ramón González por el escándalo de la UNGRD.
- Todos los ganadores del Balón de Oro tras la ceremonia en Francia.