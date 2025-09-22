En vivo
Encuentran muertos a B-King y Dj Regio Clown: Recap - programa completo del 22 de septiembre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 22 de septiembre:

  • Las autoridades de México confirmaron que encontraron los cuerpos de B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Dj Regio Clown, luego de la denuncia de desaparición el 16 de septiembre.
  • Alfredo Molano Jimeno, cónsul de Colombia en México, contó detalles de la muerte de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown.
  • “Soy un presidente descertificado”: Petro arremetió contra Estados Unidos por Gaza y operación en el Caribe.
  • Pacto Histórico pide a CNE modificar fecha de consulta en la que se elige candidato presidencial.
  • Nuevas versiones en el juicio al exdirector de La Picota por la fuga de alias 'Matamba'.
  • Interpol expidió circular roja para Carlos Ramón González por el escándalo de la UNGRD.
  • Todos los ganadores del Balón de Oro tras la ceremonia en Francia.

