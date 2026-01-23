ICE detiene a exalcalde venezolano: Recap - programa completo del 23 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 23 de enero:
- María Beatriz Martínez, presidenta del partido opositor Primero Justicia, denunció las presuntas irregularidades en la detención del exalcalde Carlos García por parte de ICE en estados Unidos.
- Se filtró un polémico audio de Delcy Rodríguez en el que hace una revelación sobre la captura de Nicolás Maduro y cómo Estados Unidos les habría dado un tiempo límite para cooperar.
- El presidente Gustavo Petro manifestó qué espera hablar con su homólogo Donald Trump en el encuentro que tendrán en la Casa Blanca; habló sobre bombardeos con semillas y no contra los seres humanos.
- Miguel Uribe Londoño vuelve a ser candidato presidencial y critica al Centro Democrático, al considerar que lo "maltrataron".
- La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) informó que cuenta con elementos muy sólidos que permiten orientar la identidad del cuerpo que podría corresponder al sacerdote Camilo Torres Restrepo.
- Inició la segunda fecha del fútbol colombiano con victoria de un equipo bogotano.