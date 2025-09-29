En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Visa presidente Petro
Pacto Histórico
Cancelan concierto Kendrick Lamar
Tiroteo en Míchigan

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Ministros sin visas: Recap - programa completo del 29 de septiembre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 29 de septiembre:

  • El recuento de los ministros que renunciaron a su visa como acto de solidaridad con el presidente Gustavo Petro por la medida tomada por Trump.
  • En el consejo de ministros, el mandatario Petro volvió a arremeter contra su homólogo Trump por apoyar el genocidio en Gaza.
  • La Procuraduría llama a juicio disciplinario a Nicolás Petro por incremento injustificado de su patrimonio.
  • Maduro dice que arrancó proceso de consulta sobre decreto de conmoción externa en Venezuela.
  • Manifestaciones en Bogotá terminó en actos vandálicos en el norte de la ciudad.
  • Bad Bunny será la estrella principal del show de medio tiempo del Super Bowl del 2026.
  • Colombia debutó en el Mundial Sub 20 con victoria en el Grupo F.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad