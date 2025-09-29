Ministros sin visas: Recap - programa completo del 29 de septiembre de 2025

Actualizado: 29 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 29 de septiembre:
- El recuento de los ministros que renunciaron a su visa como acto de solidaridad con el presidente Gustavo Petro por la medida tomada por Trump.
- En el consejo de ministros, el mandatario Petro volvió a arremeter contra su homólogo Trump por apoyar el genocidio en Gaza.
- La Procuraduría llama a juicio disciplinario a Nicolás Petro por incremento injustificado de su patrimonio.
- Maduro dice que arrancó proceso de consulta sobre decreto de conmoción externa en Venezuela.
- Manifestaciones en Bogotá terminó en actos vandálicos en el norte de la ciudad.
- Bad Bunny será la estrella principal del show de medio tiempo del Super Bowl del 2026.
- Colombia debutó en el Mundial Sub 20 con victoria en el Grupo F.