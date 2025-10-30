Motociclistas colapsan Bogotá: Recap - programa completo del 30 de octubre de 2025

Actualizado: 30 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este jueves, 30 de octubre:
- César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, realizó un balance sobre las manifestaciones en la ciudad este jueves por parte de motociclistas.
- El alcalde Carlos Fernando Galán reafirmó su postura y las medidas del Distrito contra la restricción para las motos durante los días de celebración de Halloween.
- El expresidente Álvaro Uribe se reunió este jueves con Ingrid Betancourt y la exvicepresidenta Marta Lucia Ramírez.
- Ecopetrol y Petrobras inician la venta anticipada de gas del megaproyecto Sirius
- Senador estadounidense pide designar al Clan del Golfo como organización terrorista.
- La Junta Directiva de ISA no ha autorizado ninguna transacción relacionada con venderle energía a Venezuela.
- Se postergó la fecha 19 del fútbol colombiano.