Protesta de motociclistas
B-King y Dj Regio Clown
Ecopetrol
Huracán Melissa

Motociclistas colapsan Bogotá: Recap - programa completo del 30 de octubre de 2025

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu
Recap Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este jueves, 30 de octubre:

  • César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, realizó un balance sobre las manifestaciones en la ciudad este jueves por parte de motociclistas.
  • El alcalde Carlos Fernando Galán reafirmó su postura y las medidas del Distrito contra la restricción para las motos durante los días de celebración de Halloween.
  • El expresidente Álvaro Uribe se reunió este jueves con Ingrid Betancourt y la exvicepresidenta Marta Lucia Ramírez.
  • Ecopetrol y Petrobras inician la venta anticipada de gas del megaproyecto Sirius
  • Senador estadounidense pide designar al Clan del Golfo como organización terrorista.
  • La Junta Directiva de ISA no ha autorizado ninguna transacción relacionada con venderle energía a Venezuela.
  • Se postergó la fecha 19 del fútbol colombiano.

